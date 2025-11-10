Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Διεκόπη η δίκη μετά την κατάθεση της Instagrammer - Κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων - Στο πλευρό της οι φίλες της και ο νέος της σύντροφος
Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη.
Η αποδεικτική διαδικασία αποφασίστηκε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κάτι που είχε ζητήσει η πλευρά της Ιωάννας Τούνη, με το δικηγόρο της να υποστηρίζει ότι δεν θα επιτρέψουν να γίνει η δίκη reality.
Την influencer συνόδευσαν στα δικαστήρια, ο νέος της σύντροφος και οι κολλητές της φίλες Στέλλα και Λένια. Λίγο μετά την κατάθεση της διάσημης influencer, η δίκη διεκόπη.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η instagrammer είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη.
Η υπόθεση είχε αναβληθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω απουσίας μαρτύρων.
«Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.
«Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική μέρα για μένα, δίνω έναν πολύ μεγάλο αγώνα και θέλω να μου δώσετε θετική ενεργεία», είπε στους ακολούθους της στο Instagram μέσα από τα δικαστήρια.
Η υπόθεση revenge pornΓια την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η instagrammer είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη.
Η υπόθεση είχε αναβληθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω απουσίας μαρτύρων.
Τούνη: «Θέλω τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή»Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Ιωάννα Τούνη ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, ενώ δήλωσε πως θα ήθελε η δίκη να ξεκινήσει και να μην υπάρξει νέα αναβολή.
Το φορτισμένο story μέσα από τα δικαστήρια
Ο συνήγορος των κατηγορούμενων για την υπόθεση revenge porn κατά της Ιωάννης Τούνη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε έξω από τα δικαστήρια πως ο βασικός κατηγορούμενος είναι και ο ίδιος θύμα.
Τι είπε ο δικηγόρος των κατηγορούμενων
«Εννοείται πως η κα. Τούνη είναι το θύμα, αλλά θύμα μπορεί να θεωρηθεί και ο βασικός κατηγορούμενος ο οποίος βρίσκεται στο βίντεο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάκος.
Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι δεν τράβηξαν το επίμαχο βίντεο, αλλά και πως δεν το διακίνησαν οι ίδιοι.
