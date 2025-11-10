Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»



Τι είπε ο δικηγόρος των κατηγορούμενων

Ο συνήγορος των κατηγορούμενων για την υπόθεση revenge porn κατά της Ιωάννης Τούνη, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε έξω από τα δικαστήρια πως ο βασικός κατηγορούμενος είναι και ο ίδιος θύμα.«Εννοείται πως η κα. Τούνη είναι το θύμα, αλλά θύμα μπορεί να θεωρηθεί και ο βασικός κατηγορούμενος ο οποίος βρίσκεται στο βίντεο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάκος.Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν ότι δεν τράβηξαν το επίμαχο βίντεο, αλλά και πως δεν το διακίνησαν οι ίδιοι.