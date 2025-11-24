Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν μαχαίρια»
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν μαχαίρια»

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για συχνούς καβγάδες, χρήση αλκοόλ και επεισόδια με μαχαίρια πριν από την τραγική κατάληξη με θύμα τον 47χρονο και δράστη τον 44χρονο αδελφό του

Ως την τραγική κατάληξη μιας ταραχώδους σχέσης ανάμεσα στα δύο αδέλφια περιγράφουν οι γείτονες τους το άγριο φονικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία, στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου, με δράστη έναν 44χρονο και θύμα τον 47χρονο αδελφό του.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες ανάμεσα σε θύμα και θύτη οι οποίοι δεν έμεναν στα λόγια καθώς αρκετές φορές είχαν βγει τα μαχαίρια.

Οι δύο τους φέρονται να αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ και κάθε φορά που έχαναν τον έλεγχο επιτίθονταν ακόμη και στον μεγαλύτερο αδελφό τους ο οποίος τους συντηρούσε οικονομικά και ήταν αυτός που τα ξημερώματα κάλεσε την Άμεση Δράση και το 166. Μάλιστα, παλαιότερα, ο 44χρονος είχε πάει να πνίξει τον 47χρονο αδερφό του με αποτέλεσμα να καταλήξουν στα δικαστήρια.

«Ο Νίκος με τον Δημήτρη σκοτώνονταν συνέχεια. Ερχόταν η Αστυνομία και ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Είχαν θέματα με το αλκοόλ, είχαν γενικά θέματα από όταν έχασαν τη μάνα τους.

Καβγάδες συνέχεια, καβγάδες φοβερούς. Έπαιζαν ξύλο, και μαχαίρια έπιαναν. Το έχουν ξανακάνει αυτό τα παιδιά. Ήταν ευγενικά παιδιά αλλά το περίμενα ότι θα καταλήξουν έτσι.

Και τον αδελφό τους ακόμη που δούλευε όλη την ημέρα ντελίβερι για να τους ζει είχαν πάρει μαχαίρια και τον κυνηγούσαν στον δρόμο», λέει μια γειτόνισσα των 3 αδελφών ενώ τόσο η ίδια όσο και ένας άλλος γείτονας περιγράφουν τον καβγά που προηγήθηκε τους άγριου φονικού.

«Από τις 3 η ώρα σκοτώνονταν. Το βράδυ αργά χθες είχε κατέβει ο Νίκος κάτω και καθόταν κάτω στο δρόμο. Τον είδε ένας φορτηγατζής και τον ρώτησε γιατί δεν πάει σπίτι του και του είπε άσε με γιατί αν πάω σπίτι θα σκοτώσω τον αδελφό μου», λέει η ίδια.

«Δεν έχω ακούσει άλλον άνθρωπο να βρίζει τόσο πολύ τη μητέρα του όσο ο Νίκος. Πιάνονταν στα χέρια σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω είχε βγει ξανά και μαχαίρι.

Δεν ήταν σε θέση να δουλέψουν αυτά τα παιδιά γιατί ήταν σε ναρκωτικά σίγουρα και σε αλκοόλ. Ξέρω ότι το βράδυ τον Νίκο τον φιλοξένησε ένα νταλικέρης εδώ γιατί πήγε και του είπε "δεν θα πάω πάνω γιατί αν θα πάω θα τον σκοτώσω"», περιγράφει ένας φίλος και γείτονας τον τριών αδελφών.

Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Τραυματισμένος ο αδελφός του, φέρεται να είναι ο δράστης

