Μανούσος Μανουσάκης: Δεν έφυγε από τη ζωή, κοιμήθηκε, πολλές φορές μιλάω μαζί του, λέει η σύζυγός του έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Περιμένω ακόμα να ξυπνήσει, είναι από τις καταστάσεις, που δεν μπορείς παρά να κάνεις το επόμενο βήμα, πρόσθεσε η Μαρία Μανουσάκη
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Μανούσου Μανουσάκη με τη σύζυγό του, Μαρία να αναφέρει πως συχνά με τον δικό της τρόπο επικοινωνεί μαζί του.
Ο Μανούσος Μανουσάκης πέθανε στις 20 Νοεμβρίου του 2024, σε ηλικία 74 ετών. Η σύζυγος του γωστούς δημιουργού της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου, Μαρία έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» εξηγώντας πώς διαχειρίζεται την απώλειά του. «Σαν σήμερα ο Μανούσος κοιμήθηκε, δεν έφυγε από τη ζωή, κοιμήθηκε. Και όπως λέει και ο φίλος μου, ο Πέτρος Ξεκούτης "αυτός που δεν ξεχνιέται, κοιμάται". Εγώ περιμένω ακόμα να ξυπνήσει. Είναι από τις καταστάσεις, που δεν μπορείς παρά να κάνεις το επόμενο βήμα» είπε αρχικά.
Στη συνέχεια, περιέγραψε ποια είναι η καθημερινότητά της έναν χρόνο από την ημέρα που ο Μανούσος Μανουσάκης έφυγε από τη ζωή: «Ξυπνάω το πρωί και φεύγω κατευθείαν για τη δουλειά και το βράδυ δουλεύω μέχρι αργά. Πολλές φορές μιλάμε, δεν είναι δίπλα μου, αλλά μέσα στη μέρα θα πω "να τον ρωτήσω; Συμφωνεί με αυτό;". Μιλάω και απαντάω και αν δεν μου αρέσει η απάντηση, μαλώνω κιόλας».
Όσο για τη στήριξη των φίλων και της οικογένειάς της, η Μαρία Μανουσάκη δήλωσε: «Είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχουν σταθεί δίπλα μου πάρα πολλοί φίλοι, με καλούν στα σπίτια τους, έχουν τα δύο εγγόνια μου, από αυτή την άποψη είμαι πολύ τυχερή. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάνω από μισό αιώνα, δεν κρατάς κάτι, είναι το άλλο μισό σου, είμαι μισή εγώ, μισός και αυτός. Τα κάναμε όλα μαζί με τον Μανούσο. Τα χωρίζαμε, εγώ ήμουν στην παραγωγή και εκείνος στο καλλιτεχνικό, αλλά τα κάναμε όλα μαζί».
