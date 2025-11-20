Μανουσάκης: Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατό του - Όσα είπαν για εκείνον ο Γκλέτσος, ο Τσιμιτσέλης και η Παπαθωμά
Οι τρεις ηθοποιοί που είχαν συνεργαστεί με τον αείμνηστο σκηνοθέτη στάθηκαν στην εργατικότητά του
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, από τον θάνατο του Μανούσου Μανουσάκη που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια. Με αφορμή την ιδιαίτερη μέρα ηθοποιοί που είχαν συνεργαστεί με τον αείμνηστο σκηνοθέτη μίλησαν για εκείνον.
Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Θεοφανία Παπαθωμά αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο δούλευε, υπογραμμίζοντας όλοι τους την εργατικότητα και το ταλέντο του.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το'Χουμε», το απόγευμα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ενός αφιερώματος για τον Μανούσο Μανουσάκη, ο Απόστολος Γκλέτσος στάθηκε στη σημασία που είχε για τον σκηνοθέτη η δουλειά του. «Ήταν η ζωή του και η δουλειά του, η δουλειά του και η ζωή του. Να διαβάζει σενάρια, να σκηνοθετεί, να κάνει παραγωγή. “Έφυγε” πάνω στη σκηνή, όπως ήθελε. Ήθελε κι άλλο, ερχόταν και έκανε “άλλη μια”, τρεις το βράδυ. Δεν πούλαγε ούτε μια ατάκα. Με κρύο, με παγωνιά, σου έλεγε “άλλη μια”», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εξήγησε ότι μέσα σε μια νύχτα ο Μανούσος Μανουσάκης χάριζε τεράστια αναγνωρισιμότητα στους ηθοποιούς μέσα από τους ρόλους που τους εμπιστευόταν. Όπως ανέφερε: «Πάντα είχε το νου του στο γύρισμα, τι θα κάνει την επόμενη ημέρα. Είχε άποψη για τα πάντα. Τα κοντινά του πλάνα σε σύστηναν απευθείας στο κοινό, χωρίς πολλά πολλά. Σε μια ημέρα έκανε γνωστή τη φάτσα σου. Είχε και μια ιδιοτροπία: έκλεβε αναπτήρες. Αν του έλεγες “θα μου δώσεις αναπτήρα;”, έβαζε το χέρι στην τσέπη και είχε δέκα από τη μία, δέκα από την άλλη».
Με τη σειρά της, η Θεοφανία Παπαθωμά τόνισε ότι ο Μανούσος Μανουσάκης αναδείκνυε την καλύτερη εκδοχή των πρωταγωνιστών στις τηλεοπτικές του σειρές. «Ήταν ο σκηνοθέτης που έβγαζε την καλύτερη εικόνα σου. Έβλεπες τον εαυτό σου στο γυαλί και σου άρεσες. Στα Ζαγοροχώρια, καταχείμωνο, με ένα μέτρο χιόνι, κάναμε εξωτερική σκηνή και τα μαλλιά μας άσπριζαν. Ο Μανούσος έκανε κανονικά τα γυρίσματά του, δεν έπαιρνε χαμπάρι. Αυτός ήταν: έκανε αυτό που ήθελε, με τον τρόπο που ήθελε, σωστά και ολοκληρωμένα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες», σημείωσε η ηθοποιός.
