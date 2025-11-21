Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων

Πώς εφαρμόζεται από τη 1η Δεκεμβρίου, τι πρέπει να έχουν έτοιμο οι επιχειρήσεις, τι αλλάζει για τους καταναλωτές και πώς θα ελέγχεται η έκδοση αποδείξεων