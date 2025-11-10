Η Χριστίνα Κοντοβά για τα 5 χρόνια με την κόρη της: Βρήκαμε την οικογένειά μας
Η Χριστίνα Κοντοβά για τα 5 χρόνια με την κόρη της: Βρήκαμε την οικογένειά μας
Η σχεδιάστρια μόδας γιόρτασε τα πέντε χρόνια από την υιοθεσία του παιδιού της
Τα πέντε χρόνια με την κόρη της, Έιντα, γιόρτασε η Χριστίνα Κοντοβά. Η σχεδιάστρια μόδας έσβησε μαζί με το παιδί της, το οποίο υιοθέτησε από την Ουγκάντα, μια τούρτα με ένα κεράκι με το νούμερο πέντε και δημοσίευσε στα social media μερικά στιγμιότυπα από την οικογενειακή στιγμή.
Μέσα από την ανάρτησή της, η Χριστίνα Κοντοβά εξομολογήθηκε ότι η μία βρήκε στο πρόσωπο της άλλης την οικογένειά της. «Σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια εγώ και η Έιντα βρήκαμε την οικογένειά μας», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση
Μέσα από την ανάρτησή της, η Χριστίνα Κοντοβά εξομολογήθηκε ότι η μία βρήκε στο πρόσωπο της άλλης την οικογένειά της. «Σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια εγώ και η Έιντα βρήκαμε την οικογένειά μας», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση
Πριν από έναν χρόνο, η Χριστίνα Κοντοβά είχε εξηγήσει πώς είχε οδηγηθεί στην απόφαση να προχωρήσει στην υιοθεσία. Όπως είχε πει, δεν είχε σκεφτεί ποτέ να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση. «Πολλοί φαντάζονται ότι μία γυναίκα πηγαίνει να υιοθετήσει επειδή μεγάλωσε και δεν μπορεί να κάνει παιδιά ή επειδή έχει κάνει πάρα πολλές εξωσωματικές. Εγώ δεν έκανα ποτέ εξωσωματική, δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Μου λένε "τι καλός άνθρωπος που είστε που υιοθετήσατε". Δεν υιοθέτησα επειδή είμαι καλός άνθρωπος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μία μαμά μπορεί να κάνει δέκα εξωσωματικές και να το προσπαθεί, εγώ αυτό μπορούσα, αυτό έκανα. Και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Για εμένα ήταν ο σκοπός της ζωής μου», είχε μοιραστεί.View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα