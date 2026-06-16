Με μαχαιριά στην καρδιά σκότωσε ο αστυνομικός τη σύζυγό του στη Δράμα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ψάχνουν τις συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο αστυνομικός

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.Στο μικροσκόπιο φαίνονται να έχουν μπει συναντήσειςπου έκανε ο δράστης και αυτόχειρας καθώς, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια».Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε «δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του», η κυρία Δημογλίδου είπε ότι ερευνάται αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή από τον ιδιώτη ψυχολόγο.«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.