Με μαχαιριά στην καρδιά σκότωσε ο αστυνομικός τη σύζυγό του στη Δράμα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Με μαχαιριά στην καρδιά σκότωσε ο αστυνομικός τη σύζυγό του στη Δράμα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση - Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών - Στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκαν ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά χάπια
Περαιτέρω φως στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού από τον σύζυγό της, στη Δράμα ρίχνουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές κυρίως στην πλάτη και τα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, η μια τρύπησε την καρδιά της γυναίκας ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονές της και γειτονικούς ιστούς.
Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο.
Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκοτώσει την 45χρονη ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών ενώ δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλη ανάμεσα στην 45χρονη αστυνομικό και τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της.
Όσον αφορά τον δράστη, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως έφερε τραύμα στον αριστερό κρόταφο.
Στο σπίτι του ζευγαριού, έπειτα από έρευνα εντοπίστηκαν χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και για κρίσεις πανικού.
Περαιτέρω απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η τοξικολογική εξέταση.
Υπενθυμίζεται πως οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο θείος της Αντιγόνης, δύο εβδομάδες νωρίτερα ο 50χρονος δράστης και αυτόχειρας «επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν, την απείλησε με το πιστόλι γεμάτο. Η ανιψιά μου έτρεξε άρον-άρον για να φύγει και πήγε στην αδελφή της» και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».
Ο ίδιος προέτρεψε όλες τις γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, «να τους καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, η 45χρονη δέχθηκε 7 μαχαιριές κυρίως στην πλάτη και τα πλευρά. Από τις 7 μαχαιριές, η μια τρύπησε την καρδιά της γυναίκας ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα τρύπησαν τους πνεύμονές της και γειτονικούς ιστούς.
Από την ιατροδικαστική έρευνα δεν προέκυψαν λοιπές κακώσεις που να παραπέμπουν σε μεταλλικό αντικείμενο.
Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκοτώσει την 45χρονη ήταν μεγαλύτερο των 10 εκατοστών ενώ δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλη ανάμεσα στην 45χρονη αστυνομικό και τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της.
Όσον αφορά τον δράστη, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως έφερε τραύμα στον αριστερό κρόταφο.
Στο σπίτι του ζευγαριού, έπειτα από έρευνα εντοπίστηκαν χάπια ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και για κρίσεις πανικού.
Περαιτέρω απαντήσεις αναμένεται να δώσει και η τοξικολογική εξέταση.
Υπενθυμίζεται πως οι συνάδελφοί της αστυνομικοί την εντόπισαν ημίγυμνη στο κρεβάτι, σε υπόγειο χώρο, ενώ δίπλα της υπήρχε το μαχαίρι.
«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν» λέει ο θείος της 45χρονης αστυνομικού«Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν» λέει ο θείος της 45χρονης αστυνομικού η οποία δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι της στη Δράμα.
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο θείος της Αντιγόνης, δύο εβδομάδες νωρίτερα ο 50χρονος δράστης και αυτόχειρας «επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν, την απείλησε με το πιστόλι γεμάτο. Η ανιψιά μου έτρεξε άρον-άρον για να φύγει και πήγε στην αδελφή της» και πρόσθεσε: «Έπρεπε να πάει στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία».
Ο ίδιος προέτρεψε όλες τις γυναίκες, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, «να τους καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε, τα κοπρόσκυλα».
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Ψάχνουν τις συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο αστυνομικόςΤην ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών στη Δράμα που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους να σκοτώσει με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του - και επίσης συνάδελφό τους - πριν να βάλει τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.
Στο μικροσκόπιο φαίνονται να έχουν μπει συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης και αυτόχειρας καθώς, όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, «μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μια διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει τον χωρισμό και ζήτησε βοήθεια».
Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε «δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του», η κυρία Δημογλίδου είπε ότι ερευνάται αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή από τον ιδιώτη ψυχολόγο.
«Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.
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