Dara: Όταν γύρισα στη Βουλγαρία μετά τη Eurovision ήμουν σε πανικό, όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου

τη σχέση της με τον σύζυγό της

Όσον αφορά στα σχέδιά της για το μέλλον και την κατάσταση που αντιμετώπισε αφού βγήκε νικήτρια της Eurovision, δήλωσε: «

».

Για τον σύζυγό της, η Dara εξομολογήθηκε έπειτα: «

», τονίζοντας πως ότι εκείνος έχει νιώσει ενστικτωδώς, έχει συμβεί στην πορεία, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται τόσο πολύ.

Στη συνέχεια η Dara μίλησε για τη γνωριμία της για την Ελένη Φουρέιρα , δηλώνοντας ανοιχτή σε μία συνεργασία μαζί της τη σωστή χρονική στιγμή στο μέλλον.