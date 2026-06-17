Dara: Όταν γύρισα στη Βουλγαρία μετά τη Eurovision ήμουν σε πανικό, όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου
Dara: Όταν γύρισα στη Βουλγαρία μετά τη Eurovision ήμουν σε πανικό, όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου
Φυσικά η πίεση είναι μέρος της επιτυχίας, είπε η Βουλγάρα τραγουδίστρια που νίκησε φέτος στον διαγωνισμό
Σε πανικό βρισκόταν η Dara, η νικήτρια της φετινής Eurovision που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το «Bangaranga», καθώς ενώ όλοι ήταν χαρούμενοι όταν επέστρεψε στη χώρα μετά το τέλος του διαγωνισμού, εκείνη έπρεπε να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά της.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Αθήνα καθώς θα εμφανιστεί στα Mad Video Music Awards και έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 17 Ιουνίου, κατά την οποία μίλησε για όσα συνέβησαν μετά τη νίκη της, αλλά και για τη σχέση της με τον σύζυγό της, σχολιάζοντας παράλληλα τη ζωή στην ελληνική πρωτεύουσα στην οποία έμεινε δύο μήνες.
Όσον αφορά στα σχέδιά της για το μέλλον και την κατάσταση που αντιμετώπισε αφού βγήκε νικήτρια της Eurovision, δήλωσε: «Έρχονται πολλά καινούργια πράγματα στη ζωή μου, αλλά το πρόγραμμά μου είναι ασφυκτικά γεμάτο. Είχα ήδη πολλή δουλειά και την είχα αφήσει πίσω λόγω της Eurovision. Όταν γύρισα στη Βουλγαρία με περίμενε η δουλειά, ήμουν σε πανικό. Όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω. Φυσικά, η πίεση είναι μέρος της επιτυχίας».
Δείτε το βίντεο
Για τον σύζυγό της, η Dara εξομολογήθηκε έπειτα: «Ο άντρας μου είναι ο σωτήρας μου. Θα βρει πάντα αυτό που χρειάζομαι και αν δεν το ξέρει, θα του το πω και θα το βρει. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο σύζυγός μου, μου έλεγε ότι θα κερδίσω και με ρωτούσε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Προσπάθησα δύο φορές να τα παρατήσω, αλλά κάθε φορά που το έκανα εκείνος ήταν εκεί και μου φώναζε “είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις”. Εμπιστεύομαι το ένστικτό του. Πρέπει να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και σε αγαπούν», τονίζοντας πως ότι εκείνος έχει νιώσει ενστικτωδώς, έχει συμβεί στην πορεία, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται τόσο πολύ.
Στη συνέχεια η Dara μίλησε για τη γνωριμία της για την Ελένη Φουρέιρα, δηλώνοντας ανοιχτή σε μία συνεργασία μαζί της τη σωστή χρονική στιγμή στο μέλλον.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια μίλησε για τη ζωή στην Αθήνα με τον τρόπο που η ίδια τη βίωσε: «Έμεινα για 2 μήνες στην Αθήνα, πριν την Eurovision. Έχω ζήσει την κίνηση, έχω επισκεφθεί τον Εθνικό Κήπο και την ελληνική εκκλησία στο βουνό. Το ελληνικό φαγητό μοιάζει με το δικό μας στη Βουλγαρία. Δεν δοκίμασα πολλά, προτιμώ να μαγειρεύω μόνη μου γιατί είμαι vegan», είπε.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στην Αθήνα καθώς θα εμφανιστεί στα Mad Video Music Awards και έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 17 Ιουνίου, κατά την οποία μίλησε για όσα συνέβησαν μετά τη νίκη της, αλλά και για τη σχέση της με τον σύζυγό της, σχολιάζοντας παράλληλα τη ζωή στην ελληνική πρωτεύουσα στην οποία έμεινε δύο μήνες.
Όσον αφορά στα σχέδιά της για το μέλλον και την κατάσταση που αντιμετώπισε αφού βγήκε νικήτρια της Eurovision, δήλωσε: «Έρχονται πολλά καινούργια πράγματα στη ζωή μου, αλλά το πρόγραμμά μου είναι ασφυκτικά γεμάτο. Είχα ήδη πολλή δουλειά και την είχα αφήσει πίσω λόγω της Eurovision. Όταν γύρισα στη Βουλγαρία με περίμενε η δουλειά, ήμουν σε πανικό. Όλοι ήταν χαρούμενοι αλλά εγώ έπρεπε να επιστρέψω στη δουλειά μου και να επικεντρωθώ σε αυτό που κάνω. Φυσικά, η πίεση είναι μέρος της επιτυχίας».
Δείτε το βίντεο
Για τον σύζυγό της, η Dara εξομολογήθηκε έπειτα: «Ο άντρας μου είναι ο σωτήρας μου. Θα βρει πάντα αυτό που χρειάζομαι και αν δεν το ξέρει, θα του το πω και θα το βρει. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ο σύζυγός μου, μου έλεγε ότι θα κερδίσω και με ρωτούσε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Προσπάθησα δύο φορές να τα παρατήσω, αλλά κάθε φορά που το έκανα εκείνος ήταν εκεί και μου φώναζε “είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις”. Εμπιστεύομαι το ένστικτό του. Πρέπει να περιβάλλεσαι από ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και σε αγαπούν», τονίζοντας πως ότι εκείνος έχει νιώσει ενστικτωδώς, έχει συμβεί στην πορεία, γι' αυτό και τον εμπιστεύεται τόσο πολύ.
Στη συνέχεια η Dara μίλησε για τη γνωριμία της για την Ελένη Φουρέιρα, δηλώνοντας ανοιχτή σε μία συνεργασία μαζί της τη σωστή χρονική στιγμή στο μέλλον.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια μίλησε για τη ζωή στην Αθήνα με τον τρόπο που η ίδια τη βίωσε: «Έμεινα για 2 μήνες στην Αθήνα, πριν την Eurovision. Έχω ζήσει την κίνηση, έχω επισκεφθεί τον Εθνικό Κήπο και την ελληνική εκκλησία στο βουνό. Το ελληνικό φαγητό μοιάζει με το δικό μας στη Βουλγαρία. Δεν δοκίμασα πολλά, προτιμώ να μαγειρεύω μόνη μου γιατί είμαι vegan», είπε.
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