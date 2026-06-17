Πέθανε ο Iταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνζμπουργκ
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Κάρλο Γκίνζμπουργκ

Πέθανε ο Iταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνζμπουργκ

O Κάρλο Γκίνζμπουργκ ήταν κορυφαίος ιστορικός στον τομέα της μικροϊστορίας - «Το τυρί και τα σκουλήκια», είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα του

Πέθανε ο Iταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνζμπουργκ
Ο Iταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνζμπουργκ πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έγινε σήμερα γνωστό από πηγές.

Γεννημένος στο Τορίνο, ο Κάρλο Γκίνζμπουργκ ήταν κορυφαίος ιστορικός στον τομέα της μικροϊστορίας.

Το πιο γνωστό έργο του έχει τίτλο «Το τυρί και τα σκουλήκια» (1976, κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1994 από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, μτφρ. Κ. Κουρεμένος) και αφηγείται την ιστορία του Ντομένικο Σκαντέλλα, του επονομαζόμενου Μενόκκιο, ενός μυλωνά του 16ου αιώνα από το Φριούλι που ήταν οπαδός μιας παράξενης αίρεσης, διώχθηκε από την Ιερά Εξέταση και άφησε την τελευταία του πνοή στην πυρά.

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