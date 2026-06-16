«Αυτό το ψυχρό κτήνος, ο Γιωτόπουλος, έστειλε 17 ανθρώπους στον τάφο»: Ο Άρης Δαβαράκης απαντά στην Ακρίτα με φωτογραφία Περατικού

«Όχι θανατική ποινή, όχι στα απόλυτα ισόβια, 25 χρόνια, ούτε μια μερα λιγότερη όμως» γράφει ο στιχουργός - «Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι σημειώσεις για την δολοφονία Περατικού»