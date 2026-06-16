«Αυτό το ψυχρό κτήνος, ο Γιωτόπουλος, έστειλε 17 ανθρώπους στον τάφο»: Ο Άρης Δαβαράκης απαντά στην Ακρίτα με φωτογραφία Περατικού
«Αυτό το ψυχρό κτήνος, ο Γιωτόπουλος, έστειλε 17 ανθρώπους στον τάφο»: Ο Άρης Δαβαράκης απαντά στην Ακρίτα με φωτογραφία Περατικού
«Όχι θανατική ποινή, όχι στα απόλυτα ισόβια, 25 χρόνια, ούτε μια μερα λιγότερη όμως» γράφει ο στιχουργός - «Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι σημειώσεις για την δολοφονία Περατικού»
Με τη φωτογραφία του Κωστή Περατικού, που δολοφόνησε στις 28 Μαΐου 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17Ν και οι Δημήτρης Κουφοντίνας και Βασίλης Ξηρός, αλλά και ένα προσωπικό κείμενο, ο Άρης Δαβαράκης απάντησε στα περί αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που έγραψε η Έλενα Ακρίτα.
Ο δημοσιογράφος και στιχουργός, τάσσεται υπέρ της πλήρους έκτισης της κάθειρξης στον Γιωτόπουλο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν οι σημειώσεις για την δολοφονία Περατικού. «Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστή» γράφει ο Άρης Δαβαράκης.
Διερωτάται μάλιστα: «Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινή;» Απαντώντας στην «αριστερά» που λέει όχι, είναι γερος άνθρωπος και πως «είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα» ο Δαβαράκης γράφει: «Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι. Και θελουμε το νόμιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια. #25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως».
Κλείνοντας κάνει ονομαστική αναφορά στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, η οποία επιμένει να τάσσεται υπέρ της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου, υπενθυμίζοντας την σύζυγο του εκλιπόντος Περατικού και τα παιδιά τους που έμειναν ορφανά: «Θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...».
Η ανάρτηση Δαβαράκη:
«Αυτός ειναι ο Κωστής #Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φιλος πολλών - και δικός μου. Σπιτι του #Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι "σημειώσεις" για την δολοφονία του - εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματια. Ο #Κωστής ηταν πατερας δυο πολυ μικρων (τοτε) παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου απο τον γαμο του με την παιδικη φίλη #ΛίαΡακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστη. Αλλα αγαπαει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκυρη.
Τον πιασανε και καταδικαστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορες ισόβια.
Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαινουν 25 χρόνια φυλακη.
Ο Γιωτόπουλος εχει εκτισει σχεδόν 24 χρόνια, γι' αυτο ξαναμπηκε μεσα μεχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρωσει.
Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινη;
Οχι λεει η " αριστερα". Ειναι γερος άνθρωπος. Ειμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα.
Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι.
Και θελουμε το νομιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία.
Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια.
#25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως.
(Elena Akrita - θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...)».
Ο δημοσιογράφος και στιχουργός, τάσσεται υπέρ της πλήρους έκτισης της κάθειρξης στον Γιωτόπουλο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν οι σημειώσεις για την δολοφονία Περατικού. «Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστή» γράφει ο Άρης Δαβαράκης.
Διερωτάται μάλιστα: «Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινή;» Απαντώντας στην «αριστερά» που λέει όχι, είναι γερος άνθρωπος και πως «είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα» ο Δαβαράκης γράφει: «Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι. Και θελουμε το νόμιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια. #25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως».
Κλείνοντας κάνει ονομαστική αναφορά στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, η οποία επιμένει να τάσσεται υπέρ της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου, υπενθυμίζοντας την σύζυγο του εκλιπόντος Περατικού και τα παιδιά τους που έμειναν ορφανά: «Θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...».
Η ανάρτηση Δαβαράκη:
«Αυτός ειναι ο Κωστής #Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φιλος πολλών - και δικός μου. Σπιτι του #Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι "σημειώσεις" για την δολοφονία του - εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματια. Ο #Κωστής ηταν πατερας δυο πολυ μικρων (τοτε) παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου απο τον γαμο του με την παιδικη φίλη #ΛίαΡακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστη. Αλλα αγαπαει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκυρη.
Τον πιασανε και καταδικαστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορες ισόβια.
Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαινουν 25 χρόνια φυλακη.
Ο Γιωτόπουλος εχει εκτισει σχεδόν 24 χρόνια, γι' αυτο ξαναμπηκε μεσα μεχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρωσει.
Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινη;
Οχι λεει η " αριστερα". Ειναι γερος άνθρωπος. Ειμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα.
Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι.
Και θελουμε το νομιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία.
Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια.
#25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως.
(Elena Akrita - θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...)».
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