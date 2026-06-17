Επεισοδιακά συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τα Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων στράφηκαν κατά της Κωνσταντοπούλου

Η αναφορά στην ομάδα Anubis προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του Βάιου Βλάχου – Η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση, ενώ ο συγγενής του θύματος ζήτησε συγγνώμη για την έντονη αντίδρασή του - Διεκόπη η δίκη