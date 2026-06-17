Η Τζένιφερ Λόπεζ περιέγραψε τη στιγμή που έχασε προσωρινά την όρασή της: Κατέρρευσα
Η Τζένιφερ Λόπεζ περιέγραψε τη στιγμή που έχασε προσωρινά την όρασή της: Κατέρρευσα
Ρώτησα τους γιατρούς αν τρελαίνομαι και μου είπαν «Όχι, το σώμα σου απλώς έκλεισε», πρόσθεσε η τραγουδίστρια για την περιπέτεια υγείας της το 2002
Τη στιγμή που κατέρρευσε από εξάντληση πριν από περισσότερα από 20 χρόνια περιέγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ, φτάνοντας στο σημείο να χάσει προσωρινά την όρασή της και να μην μπορεί να κινηθεί.
Η 56χρονη τραγουδίστρια μίλησε για το περιστατικό που συνέβη το 2002, όταν εργαζόταν ασταμάτητα για την ταινία «Enough», σε μια περίοδο που η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό της.
Όπως εξήγησε στο podcast SmartLess, είχε φτάσει στα όριά της, έχοντας δουλέψει για 98 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ούτε ένα ρεπό, συνδυάζοντας γυρίσματα, ηχογραφήσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις. «Θυμάμαι ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο είχα πιεστεί μέχρι που κατέρρευσα», ανέφερε χαρακτηριστικά και περιέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που έχασε την όρασή της: «Μια μέρα κάθομαι στο πλατό του Enough και κάθε φορά που περπατούσα προς το σετ ένιωθα ένα μικρό φτερούγισμα στην καρδιά. Σαν να ανέβαινε… Τελικά έφτασε σε σημείο που ένιωθα πραγματικά νευρική. Και είχα και το μικρό κορίτσι (που έπαιζε την κόρη μου( στο Enough. Της είπα "Συγγνώμη γλυκιά μου, νιώθω πολύ περίεργα σήμερα, λίγο κουρασμένη ή κάτι τέτοιο" και εκείνη μου είπε "Δεν πειράζει, θα είσαι καλά". Αλλά δεν ήμουν καλά. Και πήγα στο καμαρίνι και κάθισα και ξαφνικά δεν μπορούσα να δω. Δεν έβλεπα καθαρά, κάτι πέρασε μπροστά από τα μάτια μου και δεν μπορούσα να κινηθώ. Και μια φίλη μου που ήταν βοηθός μου… της είπα "Αρλίν, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να δω". Και μου λέει "Σταμάτα Τζένιφερ, με τρομάζεις". Της είπα "Όχι, δεν μπορώ να κινηθώ, φώναξε κάποιον, φώναξε τον Μπομπ, τον σωματοφύλακά μου. Δεν μπορώ να κινηθώ και δεν μπορώ να δω". Με σήκωσε, με έβαλε στο αυτοκίνητο και πήγαμε στο νοσοκομείο».
Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της εξήγησαν πως δεν επρόκειτο για κάτι ψυχολογικό, αλλά για πλήρη κατάρρευση του οργανισμού της λόγω εξάντλησης. «Τους ρώτησα αν τρελαίνομαι και μου είπαν “Όχι. Το σώμα σου απλώς έκλεισε”», αποκάλυψε.
Η Λόπεζ παραδέχτηκε ότι το περιστατικό αυτό αποτέλεσε ένα ισχυρό καμπανάκι, οδηγώντας τη σταδιακά σε αλλαγές στον τρόπο ζωής της. Πλέον, όπως εξομολογήθηκε, δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ισορροπία και στην αυτοφροντίδα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 56χρονη τραγουδίστρια μίλησε για το περιστατικό που συνέβη το 2002, όταν εργαζόταν ασταμάτητα για την ταινία «Enough», σε μια περίοδο που η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό της.
Όπως εξήγησε στο podcast SmartLess, είχε φτάσει στα όριά της, έχοντας δουλέψει για 98 συνεχόμενες ημέρες χωρίς ούτε ένα ρεπό, συνδυάζοντας γυρίσματα, ηχογραφήσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις. «Θυμάμαι ότι δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο είχα πιεστεί μέχρι που κατέρρευσα», ανέφερε χαρακτηριστικά και περιέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που έχασε την όρασή της: «Μια μέρα κάθομαι στο πλατό του Enough και κάθε φορά που περπατούσα προς το σετ ένιωθα ένα μικρό φτερούγισμα στην καρδιά. Σαν να ανέβαινε… Τελικά έφτασε σε σημείο που ένιωθα πραγματικά νευρική. Και είχα και το μικρό κορίτσι (που έπαιζε την κόρη μου( στο Enough. Της είπα "Συγγνώμη γλυκιά μου, νιώθω πολύ περίεργα σήμερα, λίγο κουρασμένη ή κάτι τέτοιο" και εκείνη μου είπε "Δεν πειράζει, θα είσαι καλά". Αλλά δεν ήμουν καλά. Και πήγα στο καμαρίνι και κάθισα και ξαφνικά δεν μπορούσα να δω. Δεν έβλεπα καθαρά, κάτι πέρασε μπροστά από τα μάτια μου και δεν μπορούσα να κινηθώ. Και μια φίλη μου που ήταν βοηθός μου… της είπα "Αρλίν, δεν μπορώ να κουνηθώ, δεν μπορώ να δω". Και μου λέει "Σταμάτα Τζένιφερ, με τρομάζεις". Της είπα "Όχι, δεν μπορώ να κινηθώ, φώναξε κάποιον, φώναξε τον Μπομπ, τον σωματοφύλακά μου. Δεν μπορώ να κινηθώ και δεν μπορώ να δω". Με σήκωσε, με έβαλε στο αυτοκίνητο και πήγαμε στο νοσοκομείο».
Jennifer Lopez went blind and suffered temporary paralysis during a terrifying health scare that took place over 20 years ago 🫢 https://t.co/pGOO2qMn4H 🔗 pic.twitter.com/LBJWCMsDgE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 16, 2026
Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της εξήγησαν πως δεν επρόκειτο για κάτι ψυχολογικό, αλλά για πλήρη κατάρρευση του οργανισμού της λόγω εξάντλησης. «Τους ρώτησα αν τρελαίνομαι και μου είπαν “Όχι. Το σώμα σου απλώς έκλεισε”», αποκάλυψε.
Η Λόπεζ παραδέχτηκε ότι το περιστατικό αυτό αποτέλεσε ένα ισχυρό καμπανάκι, οδηγώντας τη σταδιακά σε αλλαγές στον τρόπο ζωής της. Πλέον, όπως εξομολογήθηκε, δίνει μεγαλύτερη σημασία στην ισορροπία και στην αυτοφροντίδα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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