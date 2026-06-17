Καρανίκας για Τσίπρα: Ζει στην κοσμάρα του ως φεουδάρχης, έχει υποτακτικούς που τον βλέπουν ως Μόνα Λίζα

Αιχμηρός ήταν ο σχολιασμός του κ. Καρανίκα για τον χαρκατηρισμό «Μόνα Λίζα» που έδωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης στον Αλέξη Τσίπρα - «Ο Τσίπρας είναι σαν τον πίνακα της Τζοκόντα. Απ’ όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος» είχε πει ο ηθοποιός





Με αφορμή όσα είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης σε podcast ότι ο Αλέξης Τσίπρας «είναι σαν την Τζοκόντα, απ’ όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει», ο Νίκος Καρανίκας κάνει λόγο για «γελοιοποίηση» και «ρεζιλίκι της αριστεράς με έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο αριστερού κόμματος να ξεστομίζει ό,τι βλακεία του λένε και την παράγουν μεταξύ τους στο σαλόνι της μπουρδολογίας».







Ο κ. Καρανίκας καταλογίζει, επίσης, στον Αλέξη Τσίπρα ότι «είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα» ενώ για το ινστιτούτο του προσθέτει ότι «είναι κάτι κοινωνικά αναλφάβητοι που τον έχουν κάψει με τις γενικόλογες γελοιότητες τους».



Με αφορμή, δε, την πρόταση του πρώην πρωθυπουργού για δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ γράφει για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν την έχει κατανοήσει. Λογικό αφού κανένα τους δεν κάνει χρήση των ΜΜΜ ώστε να είναι σαν τις σαρδέλες. Ζει στην κοσμάρα του. Αυτός ως φεουδάρχης και το περιβάλλον του ως ελίτ».







Γράφοντας, τέλος, ότι «ο ξεπεσμός κάποιων καλλιτεχνών δίπλα του δεν διαφέρει από τον ξεπεσμό των βουλευτών και των στελεχών του που σέρνονται στην εξουσία», ο κ. Καρανίκας δημοσιεύει και μια φωτογραφία ΑΙ με τον Αιμίλιο Χειλάκη, τη Μόνα Λίζα και τον Αλέξη Τσίπρα.



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Απαντώντας, δε, σε κάποια από τα σχόλια, ο πρώην συνεργάτης του κ. Τσίπρα εκτιμά ότι «έχει χτυπήσει ταβάνι, δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος πάνω από το 12», συμπληρώνοντας για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «μαζεύει απελπισμένους, αριβίστες και υποτελείς»







Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο, μεταξύ άλλων, ότι «ζει στην κοσμάρα του» και είναι «φεουδάρχης και το περιβάλλον του ελίτ», κατηγορώντας τον ότι «έχει κάνει χιλιάδες αριστερά άτομα να ντρέπονται να πούνε ότι είναι στην αριστερά», ασκεί ο Νίκος Καρανίκας σε ανάρτησή του στο Facebook το πρωί της Τετάρτης.Με αφορμή όσα είπε οσε podcast ότι ο Αλέξης Τσίπρας «είναι σαν την Τζοκόντα, απ’ όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει», ο Νίκος Καρανίκας κάνει λόγο για «γελοιοποίηση» και «ρεζιλίκι της αριστεράς με έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο αριστερού κόμματος να ξεστομίζει ό,τι βλακεία του λένε και την παράγουν μεταξύ τους στο σαλόνι της μπουρδολογίας».«Δεν φτάνει που τον έχουν ως φεουδάρχη ηγεμόνα σε ΙΧ κόμμα, ως υποτακτικοί και τον προσκυνάνε, τώρα τον βλέπουν και ως Μόνα Λιζα που κοιτάει τον κόσμο κατάματα (🥳)και νομίζει ότι τον έχει κατακτήσει και αύριο θα κυβερνήσει. Έλεος» συνεχίζει στους ίδιους υψηλούς τόνους ο πρώην σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Ο κ. Καρανίκας καταλογίζει, επίσης, στον Αλέξη Τσίπρα ότι «είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα» ενώ για το ινστιτούτο του προσθέτει ότι «είναι κάτι κοινωνικά αναλφάβητοι που τον έχουν κάψει με τις γενικόλογες γελοιότητες τους».Με αφορμή, δε, την πρόταση του πρώην πρωθυπουργού για δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ γράφει για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν την έχει κατανοήσει. Λογικό αφού κανένα τους δεν κάνει χρήση των ΜΜΜ ώστε να είναι σαν τις σαρδέλες. Ζει στην κοσμάρα του. Αυτός ως φεουδάρχης και το περιβάλλον του ως ελίτ».«Θεωρεί βασικά το κόσμο χάπατο και έχει κολακευτεί με τον εαυτό του που κολακεύει τον περίγυρο του. Δεν καταλαβαίνει ότι με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει έχει κάνει χιλιάδες αριστερά άτομα να ντρέπονται να πούνε ότι είναι στην αριστερά» συνεχίζει ο Νίκος Καρανίκας παρατηρώντας «δεν του λέει κανείς κάτι λογικό. Μόνο κολακείες. Έμπλεξε ο Τσίπρας».Γράφοντας, τέλος, ότι «ο ξεπεσμός κάποιων καλλιτεχνών δίπλα του δεν διαφέρει από τον ξεπεσμό των βουλευτών και των στελεχών του που σέρνονται στην εξουσία», ο κ. Καρανίκας δημοσιεύει και μια φωτογραφία ΑΙ με τον Αιμίλιο Χειλάκη, τη Μόνα Λίζα και τον Αλέξη Τσίπρα.Απαντώντας, δε, σε κάποια από τα σχόλια, ο πρώην συνεργάτης του κ. Τσίπρα εκτιμά ότι «έχει χτυπήσει ταβάνι, δεν ανταποκρίνεται ο κόσμος πάνω από το 12», συμπληρώνοντας για τον πρώην πρωθυπουργό ότι «μαζεύει απελπισμένους, αριβίστες και υποτελείς»

Όλη η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα

Μήπως έχει ξεφύγει το πράγμα;(σε2’)

Από την σήψη και την παρακμή οι σαλονατοι «αριστεροί» του ΙΧ Τσίπρα πήγαν στην γελοιοποίηση.

Δεν έχουν αντίληψη της πραγματικότητας και ξεστομίζουν τόσες σαχλαμάρες που θα συνηθίσουμε αυτό το ρεζιλίκι της αριστεράς με έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο αριστερού κόμματος να ξεστομίζει ό,τι βλακεία του λένε και την παράγουν μεταξύ τους στο σαλόνι της μπουρδολογίας.



Κανένας αυτοσεβασμός.



Δεν φτάνει που τον έχουν ως φεουδάρχη ηγεμόνα σε ΙΧ κόμμα, ως υποτακτικοί και τον προσκυνάνε,

τώρα τον βλέπουν και ως Μόνα Λιζα που κοιτάει τον κόσμο κατάματα (🥳)και νομίζει ότι τον έχει κατακτήσει και αύριο θα κυβερνήσει. Έλεος.



Εν τω μεταξύ είμαι σίγουρος ότι δεν πήρε χαμπάρι την κριτική που του ασκείται για τις πέντε προεκλογικές προτάσεις, την διακήρυξη και το μανιφέστο που του έγραψαν οι φωστήρες του.

Δεν άκουσε τον όρο «γενικόλογη αερολογία».



Απόσταση από την πραγματικότητα.



Δεν το πήρε χαμπάρι γιατί δεν κατάλαβε τι σημαίνει ότι είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα και το ινστιτούτο των επιστημόνων του είναι κάτι κοινωνικά αναλφάβητοι που τον έχουν κάψει με τις γενικόλογες γελοιότητες τους. Τον έπεισαν ότι η πολιτική είναι επιστήμη. Μηπως είναι και με τον επιστημονικό σοσιαλισμό;



Είμαι σίγουρος ότι η πρόταση για τζαμπέ ΜΜΜ θέτοντας το εισιτήριο ως το βασικό πρόβλημα δεν την έχει κατανοήσει.



Λογικό αφού κανένα τους δεν κάνει χρήση των ΜΜΜ ώστε να είναι σαν τις σαρδέλες.

Ζει στην κοσμάρα του. Αυτός ως φεουδάρχης και το περιβάλλον του ως ελίτ.



Έχουμε και το παραλήρημα που προέκυψε επειδή είδε κόσμο στην ομιλία του και νομίζει ότι σε μια μέρα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και μεθαύριο θα γίνει πρωθυπουργός και αυτό πράγματι είναι ανησυχητικό.



Ας τον βοηθήσει κάποιος.



Είναι ανησυχητικό γιατί ξεχνάει πως και το 2023 στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις γινόταν ο χαμός αλλά τελικά πήρε 17% και έχασε με 20 μονάδες από τον Μητσοτάκη ενώ περίμενε ότι αν δεν κερδίσει τουλάχιστον θα χάσει με 3%.



Η κολακεία υπερβαίνει την μνήμη και την λογική. Είναι όπως η εμπάθεια αλλά από την ανάποδη.

Θεωρεί βασικά το κόσμο χάπατο και έχει κολακευτεί με τον εαυτό του που κολακεύει τον περίγυρο του.



Δεν καταλαβαίνει ότι με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει έχει κάνει χιλιάδες αριστερά άτομα να ντρέπονται να πούνε ότι είναι στην αριστερά.



Τι νομίζει ότι τον θεωρούν σοβαρό και αξιόπιστο;



Τον πιλατεύουν όμως οι κόλακες, οι αριβίστες, τα απελπισμένα αριστερά ακόλουθα που έχασαν την κομματική αριστερή ισότιμη ιδιότητα και έγιναν χειροκροτητές.



Δεν του λέει κανείς κάτι λογικό.



Μόνο κολακείες. Έμπλεξε ο Τσίπρας.



Αυτό είναι το περιβάλουν του και είναι γνωστό.



Η 11αδα της υποταγής και των ανίκανων γράφει την ιστορία της και θα την θυμόμαστε να σαχλαμαρίζει κοιτώντας κατάματα την Μόνα Λιζα τρώγοντας σοκολατάκια Τζοκόντα.

Το ηθικό πλεονέκτημα τελείωσε! καθώς αποτελεί βαρίδιο για την ιδιοτέλεια και το τελείωσε ο Τσίπρας με τα στελέχη του από την στιγμή που συμπεριφέρεται ως φεουδάρχης κάνοντας πραξικοπήματα και ΙΧ κόμμα.



ΥΓ: Ο ξεπεσμός κάποιων καλλιτεχνών δίπλα του δεν διαφέρει από τον ξεπεσμό των βουλευτών και των στελεχών του που σέρνονται στην εξουσία.



Μην αρχίσετε τις δικαιολογίες.



Ο ξεπεσμός δεν έχει σύνορα και γελοίοι όπως φάνηκε μπορεί να είναι ακόμα και οι ακαδημαϊκοί όπως και ο ίδιος με το γραφείο του.



Απόδειξη αυτά που εξαγγέλλει και ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν.

Η δεύτερη φωτογραφία είναι από το 2023. Έτσι και τότε είχε κόσμο και νομίζαμε ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης και θα κερδίσει ο Τσίπρας.



