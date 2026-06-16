Η Κέλι Όσμπορν τίμησε τον πατέρα της Όζι φορώντας αξεσουάρ στο κεφάλι της σε σχήμα νυχτερίδας
Η Κέλι Όσμπορν τίμησε τον πατέρα της Όζι φορώντας αξεσουάρ στο κεφάλι της σε σχήμα νυχτερίδας
Συμβολίζει την εμβληματική στιγμή που ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας δάγκωσε κατά λάθος το κεφάλι μιας νυχτερίδας, θεωρώντας ότι ήταν ψεύτικη - Η κόρη του θρυλικού καλλιτέχνη εμφανίστηκε στο Royal Ascot
Τη μνήμη του πατέρα της Όζι Όσμπορν τίμησε η Κέλι Όσμπορν, φορώντας ένα αξεσουάρ σε σχήμα νυχτερίδας στο κεφάλι της.
Η κόρη του τραγουδιστή έκανε μία ξεχωριστή εμφάνιση στην πρεμιέρα του Royal Ascot, επιλέγοντας ένα total black σύνολο, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό είδος καπέλου, συμβολίζοντας ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα στην καριέρα του θρυλικού καλλιτέχνη, όταν, κατά τη διάρκεια συναυλίας, δάγκωσε κατά λάθος το κεφάλι μιας νυχτερίδας, νομίζοντας ότι ήταν ψεύτικη.
Η ίδια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο φόρεμα και κολιέ με σταυρούς, στοιχεία που παρέπεμπαν επίσης στο χαρακτηριστικό στυλ του πατέρα της.
Το Royal Ascot είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του βρετανικού καλοκαιριού, ο οποίος διαρκεί πέντε ημέρες και προσφέρει ένα υπερθέαμα κορυφαίων ιπποδρομιών, συνδυάζοντας την παράδοση με την υψηλή αισθητική. Κάθε χρόνο προσκελκύει πλήθος διασημοτήτων και μελών της βασιλικής οικογένειας.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Η κόρη του τραγουδιστή έκανε μία ξεχωριστή εμφάνιση στην πρεμιέρα του Royal Ascot, επιλέγοντας ένα total black σύνολο, το οποίο συνδύασε με ένα εντυπωσιακό είδος καπέλου, συμβολίζοντας ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα στην καριέρα του θρυλικού καλλιτέχνη, όταν, κατά τη διάρκεια συναυλίας, δάγκωσε κατά λάθος το κεφάλι μιας νυχτερίδας, νομίζοντας ότι ήταν ψεύτικη.
Η ίδια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο φόρεμα και κολιέ με σταυρούς, στοιχεία που παρέπεμπαν επίσης στο χαρακτηριστικό στυλ του πατέρα της.
Kelly Osbourne pays tribute to her late rocker father Ozzy with a bat-shaped fascinator and all black outfit as she arrives at day one of Royal Ascot https://t.co/1XkpE1XEPt— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 16, 2026
Το Royal Ascot είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του βρετανικού καλοκαιριού, ο οποίος διαρκεί πέντε ημέρες και προσφέρει ένα υπερθέαμα κορυφαίων ιπποδρομιών, συνδυάζοντας την παράδοση με την υψηλή αισθητική. Κάθε χρόνο προσκελκύει πλήθος διασημοτήτων και μελών της βασιλικής οικογένειας.
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
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