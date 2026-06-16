Η Κέλι Όσμπορν τίμησε τον πατέρα της Όζι φορώντας αξεσουάρ στο κεφάλι της σε σχήμα νυχτερίδας

Συμβολίζει την εμβληματική στιγμή που ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας δάγκωσε κατά λάθος το κεφάλι μιας νυχτερίδας, θεωρώντας ότι ήταν ψεύτικη - Η κόρη του θρυλικού καλλιτέχνη εμφανίστηκε στο Royal Ascot