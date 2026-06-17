Το μυστήριο της συντριβής του θρυλικού βομβαρδιστικού B-52 με τους 8 κινητήρες στην Καλιφόρνια - Η ιστορία του «γίγαντα των αιθέρων»

Σε πιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες για την πτώση του. Συμμετείχε σε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ από το 1954 μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι το 2050. Σχεδιάστηκε για πυρηνική αποτροπή και παραμένει στρατηγικό σύμβολο αμερικανικής ισχύος.