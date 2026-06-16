Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Άνω Αιγύπτου: Οι κατηγορίες στο Κονγκό, η άνοδος στην εκκλησιαστική ιεραρχία και η σύλληψη επειδή έδειχνε τα γεννητικά του όργανα στα Πετράλωνα