Michael Jackson: Ζει ο «Βασιλιάς της ποπ»;
Michael Jackson: Ζει ο «Βασιλιάς της ποπ»;
Δεκαεπτά χρόνια από τον θάνατό του, το πνεύμα και η σκιά του πλανιούνται πάνω από την επικαιρότητα που άφησε η Αυτού Διασημότητα. Τα τελευταία νέα για τον βίο και την πολιτεία του είναι καταιγιστικά
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Είναι κάποια γεγονότα που θυμόμαστε ακριβώς πού και με ποιους βρισκόμασταν όταν συνέβησαν: τα αεροπλάνα που έπεσαν στους Δίδυμους Πύργους, το τραγικό δυστύχημα της Νταϊάνα και ο αναπάντεχος θάνατος του «βασιλιά της ποπ», για παράδειγμα.
Προσωπικά, θυμάμαι την Τάμτα να τηλεφωνεί στον Πάνο κλαίγοντας. Δυο μέρες μετά, χτύπησε τατουάζ με τις λέξεις «beat it» ανάμεσα σε δυο δάχτυλα του χεριού της. Σαν να μπλέχτηκε στα δικά μας δάχτυλα, στη δική μας ζωή, εκείνο το μεσημέρι της 25ης Ιουνίου του 2009 και μας ακολουθεί, ακόμα κι αν κάποιοι δεν συγκαταλεγόμαστε στους τόσο φανατικούς «υπηκόους» του «βασιλιά».
Τι κι αν πέθανε ανάμεσα σε φήμες και δίκες για το περίφημο σκάνδαλο παιδεραστίας, τι κι αν οι επιλογές της δημόσιας εικόνας του δεν ήταν και τόσο κομψές, οι καρδιές όλων μας έχουν ξεφύγει πολλές φορές από τον βιολογικό τους ρυθμό κι έχουν ακολουθήσει τον χτύπο της μουσικής του. Φέτος, 17 χρόνια από τον θάνατό του -μα πώς πέρασαν!- η επικαιρότητα μοιάζει να κυνηγάει το φάντασμα του «βασιλιά», με ανοιχτά μέτωπα που δεν λένε να κλείσουν. Είτε είναι καλά, είτε κακά.
Ας κάνουμε την αρχή με τα ευχάριστα: η βιογραφική ταινία «Michael», στην οποία πρωταγωνίστησε ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον, επανέρχεται με sequel. Η Lionsgate έδωσε επίσημα το πράσινο φως για τη συνέχεια, η οποία θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε ακατέργαστο υλικό που κινηματογραφήθηκε κατά τα αρχικά γυρίσματα. Η νέα ταινία θα εστιάσει στα επόμενα κεφάλαια της ζωής του Μάικλ, καθώς και στην προετοιμασία για τη μοιραία περιοδεία «This Is It» του 2009.
Για την ιστορία, η πρώτη ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 850 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως και καταγράφεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες εισπρακτικά μουσικές βιογραφικές ταινίες όλων των εποχών. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι επικρίσεις περί «ωραιοποίησης» (whitewash) της ζωής του καλλιτέχνη. Πολλοί κορυφαίοι κριτικοί κινηματογράφου κατηγόρησαν την παραγωγή ότι αποσιώπησε τις σκοτεινές πτυχές της προσωπικής του διαδρομής.
Εξαιτίας κάποιας παλαιότερης νομικής σύμβασης εμπιστευτικότητας (NDA) της δεκαετίας του 1990, η παραγωγή αναγκάστηκε να αφαιρέσει σκηνές και να αλλάξει το φινάλε, με αποτέλεσμα η ταινία να ολοκληρώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πριν από τις πρώτες επίσημες καταγγελίες για παιδεραστία το 1993.
Προσωπικά, θυμάμαι την Τάμτα να τηλεφωνεί στον Πάνο κλαίγοντας. Δυο μέρες μετά, χτύπησε τατουάζ με τις λέξεις «beat it» ανάμεσα σε δυο δάχτυλα του χεριού της. Σαν να μπλέχτηκε στα δικά μας δάχτυλα, στη δική μας ζωή, εκείνο το μεσημέρι της 25ης Ιουνίου του 2009 και μας ακολουθεί, ακόμα κι αν κάποιοι δεν συγκαταλεγόμαστε στους τόσο φανατικούς «υπηκόους» του «βασιλιά».
Τι κι αν πέθανε ανάμεσα σε φήμες και δίκες για το περίφημο σκάνδαλο παιδεραστίας, τι κι αν οι επιλογές της δημόσιας εικόνας του δεν ήταν και τόσο κομψές, οι καρδιές όλων μας έχουν ξεφύγει πολλές φορές από τον βιολογικό τους ρυθμό κι έχουν ακολουθήσει τον χτύπο της μουσικής του. Φέτος, 17 χρόνια από τον θάνατό του -μα πώς πέρασαν!- η επικαιρότητα μοιάζει να κυνηγάει το φάντασμα του «βασιλιά», με ανοιχτά μέτωπα που δεν λένε να κλείσουν. Είτε είναι καλά, είτε κακά.
Ας κάνουμε την αρχή με τα ευχάριστα: η βιογραφική ταινία «Michael», στην οποία πρωταγωνίστησε ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον, επανέρχεται με sequel. Η Lionsgate έδωσε επίσημα το πράσινο φως για τη συνέχεια, η οποία θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε ακατέργαστο υλικό που κινηματογραφήθηκε κατά τα αρχικά γυρίσματα. Η νέα ταινία θα εστιάσει στα επόμενα κεφάλαια της ζωής του Μάικλ, καθώς και στην προετοιμασία για τη μοιραία περιοδεία «This Is It» του 2009.
Για την ιστορία, η πρώτη ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 850 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως και καταγράφεται ως μία από τις πιο επιτυχημένες εισπρακτικά μουσικές βιογραφικές ταινίες όλων των εποχών. Ωστόσο, δεν έλειψαν οι επικρίσεις περί «ωραιοποίησης» (whitewash) της ζωής του καλλιτέχνη. Πολλοί κορυφαίοι κριτικοί κινηματογράφου κατηγόρησαν την παραγωγή ότι αποσιώπησε τις σκοτεινές πτυχές της προσωπικής του διαδρομής.
Εξαιτίας κάποιας παλαιότερης νομικής σύμβασης εμπιστευτικότητας (NDA) της δεκαετίας του 1990, η παραγωγή αναγκάστηκε να αφαιρέσει σκηνές και να αλλάξει το φινάλε, με αποτέλεσμα η ταινία να ολοκληρώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, πριν από τις πρώτες επίσημες καταγγελίες για παιδεραστία το 1993.
Την ίδια στιγμή, το νέο δικαστικό ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων «Michael Jackson: The Verdict» στο Netflix έκανε πρεμιέρα στις 3 Ιουνίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους οργανωμένους θαυμαστές του τραγουδιστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι υποστηρικτές του «βασιλιά» κατηγορούν την πλατφόρμα ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί εμπορικά τη νέα αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γύρω από το όνομά του, ανοίγοντας ξανά παλιές πληγές.
Η σειρά επανεξετάζει την ποινική δίκη του Μάικλ το 2005, παρουσιάζοντας τους ισχυρισμούς, τις δικαστικές διαδικασίες και την αντίδραση του κοινού γύρω από μία από τις πιο πολυσυζητημένες δίκες διασημοτήτων του 21ου αιώνα. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με ενόρκους, αυτόπτες μάρτυρες, δημοσιογράφους που κάλυψαν τη διαδικασία και πρόσωπα που συνδέονται τόσο με την εισαγγελία όσο και με την υπεράσπιση, ενώ αξιοποιεί εκτενές αρχειακό υλικό για την ανασύνθεση των γεγονότων.
Η δίκη, η οποία διήρκεσε 12 εβδομάδες, συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό παγκοσμίως. Ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2005 με την αθώωση του Τζάκσον για όλες τις κατηγορίες. Το ντοκιμαντέρ δίνει τον λόγο σε πρόσωπα που βρέθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου καθ’ όλη τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένων ενόρκων, δημοσιογράφων, μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης.
Κάθε συμμετέχων προσφέρει τη δική του οπτική για τα αποδεικτικά στοιχεία, τις καταθέσεις και τα τελικά επιχειρήματα των δύο πλευρών, αλλά και για την ετυμηγορία που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2005. Παράλληλα, η σειρά εξετάζει το διαρκές δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την κληρονομιά του σούπερ σταρ.
Εντωμεταξύ, επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες και η διαμάχη με τους Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ. Οι δύο άνδρες, που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη μέσω του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019, συνεχίζουν τον δικαστικό τους αγώνα εναντίον των εταιρειών της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, MJJ Productions και MJJ Ventures. Αν και οι αγωγές τους είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, οι εφέσεις τους απέδωσαν καρπούς.
Η πλευρά τους υποστηρίζει ότι οι εταιρείες του Τζάκσον είχαν νομική υποχρέωση να τους προστατεύσουν από την υποτιθέμενη κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ανήλικης ζωής τους. Από την άλλη, οι δικηγόροι που ασχολούνται με την περιουσία του τραγουδιστή απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους απόπειρα οικονομικής εκμετάλλευσης.
Η πολυαναμενόμενη αστική δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, πιθανότατα τον Νοέμβριο, αν και αρκετοί νομικοί εκτιμούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να παραταθεί έως τις αρχές του 2027. Παράλληλα, ετοιμάζεται και νέο ντοκιμαντέρ, σε ύφος αντίστοιχο του «Leaving Neverland», το οποίο θα καταγράφει την πορεία των δύο ανδρών προς τη δίκη.
Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται και η αντιπαράθεση μεταξύ των διαχειριστών της περιουσίας και της κόρης του τραγουδιστή, Πάρις Τζάκσον. Η Πάρις έχει πετύχει σημαντικές δικαστικές νίκες αμφισβητώντας υπέρογκες αμοιβές και μπόνους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων που είχαν καταβληθεί σε δικηγόρους και διαχειριστές, εξασφαλίζοντας δικαστική εντολή για την επιστροφή των ποσών στην κληρονομιά του Τζάκσον.
Δεν τελειώσαμε, όμως. Επί τα αυτά των ενδοοικογενειακών, έχουμε ακόμα μία διαμάχη: η μητέρα του Μάικλ, Κάθριν, βρέθηκε στα δικαστήρια με τον εγγονό της και μικρότερο γιο του «βασιλιά της ποπ», Μπίγκι Τζάκσον, γνωστό παλαιότερα ως «Blanket».
Η Κάθριν επιχείρησε αρχικά να μπλοκάρει την πώληση μέρους του μουσικού καταλόγου του τραγουδιστή, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Sony. Οταν έχασε την έφεση, επιχείρησε να χρεώσει τα δικαστικά έξοδα των αποτυχημένων προσφυγών της στην ίδια την κληρονομιά του Μάικλ.
Ο Μπίγκι αντέδρασε δικαστικά, επιδιώκοντας να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, καθώς τα δικαστήρια είχαν ήδη διαπιστώσει ότι η Κάθριν είχε λάβει περισσότερα από 55 εκατ. δολάρια από την περιουσία του γιου της από το 2009. Παρά τις σκληρές νομικές συγκρούσεις, ορισμένα μέλη της οικογένειας έχουν αφήσει πίσω τους τις παλιές διαμάχες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδελφή του Μάικλ, Τζάνετ Τζάκσον, η οποία διατηρεί πλέον στενές σχέσεις με την Πάρις, δείχνοντας ότι οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και μέσα από πολυετείς δικαστικές αντιπαραθέσεις.
Και κάτι για το τέλος, για να κάνουμε το «moon walking» λίγο πιο μεταφυσικό: ακριβώς την ίδια μέρα πέθανε και ένα από τα πιο αγαπημένα ποπ είδωλα της τηλεόρασης, η Φάρα Φόσετ. This is it, λοιπόν ◆
Η σειρά επανεξετάζει την ποινική δίκη του Μάικλ το 2005, παρουσιάζοντας τους ισχυρισμούς, τις δικαστικές διαδικασίες και την αντίδραση του κοινού γύρω από μία από τις πιο πολυσυζητημένες δίκες διασημοτήτων του 21ου αιώνα. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις με ενόρκους, αυτόπτες μάρτυρες, δημοσιογράφους που κάλυψαν τη διαδικασία και πρόσωπα που συνδέονται τόσο με την εισαγγελία όσο και με την υπεράσπιση, ενώ αξιοποιεί εκτενές αρχειακό υλικό για την ανασύνθεση των γεγονότων.
Η δίκη, η οποία διήρκεσε 12 εβδομάδες, συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό παγκοσμίως. Ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουνίου 2005 με την αθώωση του Τζάκσον για όλες τις κατηγορίες. Το ντοκιμαντέρ δίνει τον λόγο σε πρόσωπα που βρέθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου καθ’ όλη τη διάρκειά της, συμπεριλαμβανομένων ενόρκων, δημοσιογράφων, μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης.
Κάθε συμμετέχων προσφέρει τη δική του οπτική για τα αποδεικτικά στοιχεία, τις καταθέσεις και τα τελικά επιχειρήματα των δύο πλευρών, αλλά και για την ετυμηγορία που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2005. Παράλληλα, η σειρά εξετάζει το διαρκές δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και τη συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την κληρονομιά του σούπερ σταρ.
Εντωμεταξύ, επιστρέφει στις δικαστικές αίθουσες και η διαμάχη με τους Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ. Οι δύο άνδρες, που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη μέσω του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» το 2019, συνεχίζουν τον δικαστικό τους αγώνα εναντίον των εταιρειών της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, MJJ Productions και MJJ Ventures. Αν και οι αγωγές τους είχαν απορριφθεί στο παρελθόν, οι εφέσεις τους απέδωσαν καρπούς.
Η πλευρά τους υποστηρίζει ότι οι εταιρείες του Τζάκσον είχαν νομική υποχρέωση να τους προστατεύσουν από την υποτιθέμενη κακοποίηση κατά τη διάρκεια της ανήλικης ζωής τους. Από την άλλη, οι δικηγόροι που ασχολούνται με την περιουσία του τραγουδιστή απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους απόπειρα οικονομικής εκμετάλλευσης.
Η πολυαναμενόμενη αστική δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, πιθανότατα τον Νοέμβριο, αν και αρκετοί νομικοί εκτιμούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να παραταθεί έως τις αρχές του 2027. Παράλληλα, ετοιμάζεται και νέο ντοκιμαντέρ, σε ύφος αντίστοιχο του «Leaving Neverland», το οποίο θα καταγράφει την πορεία των δύο ανδρών προς τη δίκη.
Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται και η αντιπαράθεση μεταξύ των διαχειριστών της περιουσίας και της κόρης του τραγουδιστή, Πάρις Τζάκσον. Η Πάρις έχει πετύχει σημαντικές δικαστικές νίκες αμφισβητώντας υπέρογκες αμοιβές και μπόνους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων που είχαν καταβληθεί σε δικηγόρους και διαχειριστές, εξασφαλίζοντας δικαστική εντολή για την επιστροφή των ποσών στην κληρονομιά του Τζάκσον.
Δεν τελειώσαμε, όμως. Επί τα αυτά των ενδοοικογενειακών, έχουμε ακόμα μία διαμάχη: η μητέρα του Μάικλ, Κάθριν, βρέθηκε στα δικαστήρια με τον εγγονό της και μικρότερο γιο του «βασιλιά της ποπ», Μπίγκι Τζάκσον, γνωστό παλαιότερα ως «Blanket».
Η Κάθριν επιχείρησε αρχικά να μπλοκάρει την πώληση μέρους του μουσικού καταλόγου του τραγουδιστή, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Sony. Οταν έχασε την έφεση, επιχείρησε να χρεώσει τα δικαστικά έξοδα των αποτυχημένων προσφυγών της στην ίδια την κληρονομιά του Μάικλ.
Ο Μπίγκι αντέδρασε δικαστικά, επιδιώκοντας να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, καθώς τα δικαστήρια είχαν ήδη διαπιστώσει ότι η Κάθριν είχε λάβει περισσότερα από 55 εκατ. δολάρια από την περιουσία του γιου της από το 2009. Παρά τις σκληρές νομικές συγκρούσεις, ορισμένα μέλη της οικογένειας έχουν αφήσει πίσω τους τις παλιές διαμάχες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αδελφή του Μάικλ, Τζάνετ Τζάκσον, η οποία διατηρεί πλέον στενές σχέσεις με την Πάρις, δείχνοντας ότι οι οικογενειακοί δεσμοί μπορούν να επιβιώσουν ακόμη και μέσα από πολυετείς δικαστικές αντιπαραθέσεις.
Και κάτι για το τέλος, για να κάνουμε το «moon walking» λίγο πιο μεταφυσικό: ακριβώς την ίδια μέρα πέθανε και ένα από τα πιο αγαπημένα ποπ είδωλα της τηλεόρασης, η Φάρα Φόσετ. This is it, λοιπόν ◆
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