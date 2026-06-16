Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, σκοτώθηκε Ιταλίδα που είχε έρθει στο νησί για το bachelorette party της
Τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, σκοτώθηκε Ιταλίδα που είχε έρθει στο νησί για το bachelorette party της
Η 37χρονη Ιταλίδα εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο της Prada, το οποίο, μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, έκλεισε εις ένδειξη πένθους
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Μύκονο με θύμα μια 37χρονη Ιταλίδα η οποία βρισκόταν στο νησί για το bachelorette party της καθώς τις επόμενες εβδομάδες θα παντρευόταν τον αγαπημένο της.
Η Sara Ceccantini, όπως αναφέρει το ilmessaggero.it είχε ταξιδέψει μαζί με την παρέα της στο νησί των Ανέμων, ενώ με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.
Μαζί με την άτυχη τουρίστρια βρισκόταν και μια φίλη της η οποία επίσης τραυματίστηκε σοβαρά.
Η 37χρονη Ιταλίδα εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο της Prada, το οποίο, μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, έκλεισε εις ένδειξη πένθους. Ο θάνατός της, προκάλεσε βαθύ θρήνο μεταξύ συναδέλφων, φίλων και γνωστών.
Η γυναίκα ήταν μητέρα μιας κόρης και ζούσε στην επαρχία του Αρέτσο μαζί με τον σύντροφό της.
Η Sara Ceccantini, όπως αναφέρει το ilmessaggero.it είχε ταξιδέψει μαζί με την παρέα της στο νησί των Ανέμων, ενώ με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο δυστύχημα.
Μαζί με την άτυχη τουρίστρια βρισκόταν και μια φίλη της η οποία επίσης τραυματίστηκε σοβαρά.
Η 37χρονη Ιταλίδα εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο της Prada, το οποίο, μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, έκλεισε εις ένδειξη πένθους. Ο θάνατός της, προκάλεσε βαθύ θρήνο μεταξύ συναδέλφων, φίλων και γνωστών.
Η γυναίκα ήταν μητέρα μιας κόρης και ζούσε στην επαρχία του Αρέτσο μαζί με τον σύντροφό της.
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