Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
Ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει σχέδιο απανθρακοποίησης της λειτουργίας του
Ο όμιλος θέτει τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της στρατηγικής του και προχωρά στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής απανθρακοποίησης
O όμιλος AKTOR δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2025, η οποία τεκμηριώνει τον μετασχηματισμό και την πορεία του προς ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.
Ο όμιλος θέτει τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της στρατηγικής του και προχωρά στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής απανθρακοποίησης στο πλαίσιο του “AKTOR Decarbonization Strategy 2030” με στόχο τη σταδιακή μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος.
Και για την υλοποίηση του στόχου αυτού έχει θέσει σε λειτουργία κατάλληλα πιστοποιημένα εργαλεία και σύγχρονους μηχανισμούς σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, όπως η Ανάλυση Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Climate Resilience Analysis) και η Αξιολόγηση Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα (Biodiversity Impact Assessment), ενισχύοντας την ικανότητά του να εντοπίζει κινδύνους, να προσαρμόζεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων του.
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Ο όμιλος θέτει τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον πυρήνα της στρατηγικής του και προχωρά στον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής απανθρακοποίησης στο πλαίσιο του “AKTOR Decarbonization Strategy 2030” με στόχο τη σταδιακή μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος.
Και για την υλοποίηση του στόχου αυτού έχει θέσει σε λειτουργία κατάλληλα πιστοποιημένα εργαλεία και σύγχρονους μηχανισμούς σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, όπως η Ανάλυση Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Climate Resilience Analysis) και η Αξιολόγηση Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα (Biodiversity Impact Assessment), ενισχύοντας την ικανότητά του να εντοπίζει κινδύνους, να προσαρμόζεται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων του.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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