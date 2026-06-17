Προσφυγή Κοβέσι στον Άρειο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων

θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, μη λαμβάνοντας υπόψη και μη συμμορφούμενο με την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη θητεία τους για μία πενταετία.



Προσφυγή Η EPPO προσέφυγε στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου και ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση του ΑΔΣ για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονυσίου Μουζάκη. Η υπόθεση θα συζητηθεί στον







Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης





Το 11μελές ΑΔΣ συνήλθε τον περασμένο μήνα (11.5.2026) και ομόφωνα παράτεινε τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων για μια διετία. Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου όσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ενώ εισηγητής ήταν ο αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος.



Από τους 11 ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς που μετείχαν στο ΑΔΣ κρίθηκε ότι η θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων πρέπει να παραταθεί και να παραμείνουν στη δύναμη της EPPO για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς δικογραφίες που έχουν στα χέρια τους.



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Κι αυτό γιατί τα μέλη του ΑΔΣ έκριναν ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης και παράτασης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.



Ετσι, το τελευταίο δεν ανανέωσε τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων για μία 5ετια, όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά επέλεξε την παράταση της θητείας τους για μία διετία.



Στην αντεπίθεση πέρασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), επικεφαλής της οποίας είναι η Ευρωπαία γενική εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι , για την πρόσφατη απόφαση του 11μελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου να παρατείνει για μία διετία τη, μη λαμβάνοντας υπόψη και μη συμμορφούμενο με την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη θητεία τους για μία πενταετία.Η EPPO προσέφυγε στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου και ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση του ΑΔΣ για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων,και. Η υπόθεση θα συζητηθεί στον Αρειο Πάγο την τελευταία δικάσιμο πριν από τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους (30 Ιουνίου 2026).Τον περασμένο Νοέμβριο το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο συγκροτείται από την Ευρωπαία γενική εισαγγελέα και 24 ευρωεισαγγελείς, έναν από καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες της Ε.Ε., είχε ανανεώσει ομόφωνα (μετά την πρόταση της κυρίας Κοβέσι) για μία πενταετία τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Η απόφαση αυτή του Κολεγίου είχε προκαλέσει τη δυσφορία των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου.Ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τήρησε την τυπική προβλεπόμενη διαδικασία, εν όψει της λήξης της θητείας των εν λόγω τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στο τέλος Ιουνίου, και απέστειλε τα σχετικά ερωτήματα στον Αρειο Πάγο.Το 11μελές ΑΔΣ συνήλθε τον περασμένο μήνα (11.5.2026) και ομόφωνα παράτεινε τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων για μια διετία. Στο ΑΔΣ συμμετείχαν τόσο η πρόεδρος του Αρείου Πάγουόσο και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ εισηγητής ήταν ο αντιπρόεδροςΑπό τους 11 ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς που μετείχαν στο ΑΔΣ κρίθηκε ότι η θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων πρέπει να παραταθεί και να παραμείνουν στη δύναμη της EPPO για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς δικογραφίες που έχουν στα χέρια τους.Τα μέλη του ΑΔΣ κατά την έναρξη της επίμαχης συνεδρίασης εκείνης της ημέρας, εξέτασαν κατ’ αρχάς το θέμα αν θα πρέπει να παραταθεί ή όχι η θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Στη συνέχεια, αφού δόθηκε το πράσινο φως, καθορίστηκε ο χρόνος της παράτασης της θητείας τους για μια διετία.Κι αυτό γιατί τα μέλη του ΑΔΣ έκριναν ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, η αρμοδιότητα ανανέωσης και παράτασης ή μη της θητείας των ευρωεισαγγελέων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΔΣ.Ετσι, το τελευταίο δεν ανανέωσε τη θητεία των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων για μία 5ετια, όπως είχε αποφασίσει το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά επέλεξε την παράταση της θητείας τους για μία διετία.



Το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων έχει απασχολήσει τον πολιτικό και δικαστικό κόσμο το τελευταίο διάστημα, λόγω των δικογραφιών που έχουν αποσταλεί από την Ευρωεισαγγελία στη Βουλή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Ωστόσο, η EPPO κατέθεσε στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση του ΑΔΣ για τη διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Υποστηρίζει ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την ανανέωση της θητείας τους είναι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο έχει ήδη αποφασίσει για 5ετή παράταση της.



Η EPPO υποστηρίζει ακόμη ότι το ΑΔΣ του άρθρου 90 του Συντάγματος είναι αρμόδιο να κρίνει μόνο για τις προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις κ.λπ. των Ελλήνων δικαστικών και εισαγγελέων, εντός της ελληνικής επικράτειας και όχι για τη θητεία των Ελλήνων δικαστικών που υπηρετούν τον ευρωπαϊκό θεσμό, για τον οποίο ισχύουν ειδικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι Ελληνες δικαστές έχουν ήδη διοριστεί σε ευρωπαϊκές θέσεις, με τη νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία της Ε.Ε.



Παράλληλα, η EPPO υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός κάνει λόγο για 5ετή ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων και όχι για παράταση της θητείας τους, όπως έκανε το ΑΔΣ. Επισημαίνει η EPPO ότι το ΑΔΣ κινήθηκε εκτός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ιδίως τον κανονισμό 2017/1939 και την οδηγία 2017/1371 της 5ης Ιουλίου 2017, νομικοί κανόνες οι οποίοι υπερισχύουν της ελληνικής νομοθεσίας.



Σύμφωνα με την EPPO, το ΑΔΣ αντί να αποφασίσει για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων, έπρεπε να στείλει σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.



Η απάντηση Από την άλλη πλευρά, δικαστές του Αρείου Πάγου μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» επισήμαναν ότι τίθεται θέμα παραδεκτού (εννόμου συμφέροντος) στην αίτηση της EPPO, καθώς ασκήθηκε από φορέα που δεν έχει ικανότητα διαδίκου. Κι αυτό γιατί στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έπρεπε να προσφύγουν οι ίδιοι οι επίμαχοι τρεις Ελληνες εντεταλμένοι ευρωεισαγγελείς κατά της απόφασης του ΑΔΣ και όχι τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως είναι η EPPO.



Προσθέτουν μάλιστα οι συνομιλητές μας ότι με την ενέργειά της η EPPO να προσφύγει στη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι αρμόδιο για την ανανέωση ή παράταση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων είναι το ΑΔΣ και όχι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



Φωτογραφίες: EUROKINISSI