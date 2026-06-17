Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι συντετριμμένη μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Χάρπερ να συναντήσει τον Μπρούκλιν
Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι συντετριμμένη μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Χάρπερ να συναντήσει τον Μπρούκλιν
Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη συνεχιζόμενη ρήξη με τον πρωτότοκο γιο της
Βαθιά πληγωμένη φέρεται να είναι η Βικτόρια Μπέκαμ από την εξέλιξη της σχέσης με τον γιο της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της 14χρονης κόρης της, Χάρπερ, να τον συναντήσει, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Χάρπερ επισκέφθηκε πρόσφατα το σπίτι του αδερφού της στο Λος Άντζελες, όπου ζει με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Ωστόσο, η επίσκεψη δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή και η νεαρή αποχώρησε χωρίς να τους συναντήσει.
Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας ανέφερε ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια γνώριζαν για την επίσκεψη της κόρης τους, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρχε τίποτα ασυνήθιστο στο γεγονός ότι μετακινήθηκε μόνη της, καθώς τα παιδιά της οικογένειας έχουν μεγαλώσει με συνοδεία ασφάλειας και ταξιδεύουν συχνά μόνα τους.
Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει ολόκληρη την οικογένεια και πως η Βικτόρια είναι «συντετριμμένη». Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της θα επιχειρούσαν ποτέ να σταθούν εμπόδιο στις σχέσεις των παιδιών τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς οδηγήθηκε η σχέση με τον πρωτότοκο γιο τους σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια συμφιλίωση, καθώς όπως σημειώνει η ίδια πηγή «τον αγαπούν άνευ όρων και δεν θα πάψουν ποτέ να ελπίζουν ότι θα τα ξαναβρούν».
Η τελευταία εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση διαφημιστικού σποτ της DoorDash, στο οποίο ο Μπρούκλιν Μπέκαμ άφησε να εννοηθεί ότι οι σχέσεις του με την οικογένειά του παραμένουν περίπλοκες. Στο βίντεο, εμφανίζεται να λέει: «Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Μουντιάλ από το σπίτι. Είναι μεγάλη ιστορία», ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «είναι περίπλοκο, σύντομα περισσότερα».
Δείτε το βίντεο
Η ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του απασχολεί εδώ και καιρό τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του ότι διαχειρίζονταν την εικόνα της οικογένειας στα μέσα ενημέρωσης και ότι έθεταν το «Brand Beckham» πάνω από τις προσωπικές σχέσεις. Παράλληλα, είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι ελέγχεται από τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας πως για πρώτη φορά στη ζωή του υπερασπίζεται τον εαυτό του.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Χάρπερ επισκέφθηκε πρόσφατα το σπίτι του αδερφού της στο Λος Άντζελες, όπου ζει με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ. Ωστόσο, η επίσκεψη δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή και η νεαρή αποχώρησε χωρίς να τους συναντήσει.
Victoria Beckham ‘gutted’ for daughter Harper after heartbreaking attempt at Brooklyn reconciliation https://t.co/g2FAaijQ38 pic.twitter.com/H5EoWZfl6g— New York Post (@nypost) June 16, 2026
Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει ολόκληρη την οικογένεια και πως η Βικτόρια είναι «συντετριμμένη». Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της θα επιχειρούσαν ποτέ να σταθούν εμπόδιο στις σχέσεις των παιδιών τους με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι δυσκολεύεται να κατανοήσει πώς οδηγήθηκε η σχέση με τον πρωτότοκο γιο τους σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να ελπίζουν σε μια συμφιλίωση, καθώς όπως σημειώνει η ίδια πηγή «τον αγαπούν άνευ όρων και δεν θα πάψουν ποτέ να ελπίζουν ότι θα τα ξαναβρούν».
Η τελευταία εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση διαφημιστικού σποτ της DoorDash, στο οποίο ο Μπρούκλιν Μπέκαμ άφησε να εννοηθεί ότι οι σχέσεις του με την οικογένειά του παραμένουν περίπλοκες. Στο βίντεο, εμφανίζεται να λέει: «Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Μουντιάλ από το σπίτι. Είναι μεγάλη ιστορία», ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «είναι περίπλοκο, σύντομα περισσότερα».
Δείτε το βίντεο
Η ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του απασχολεί εδώ και καιρό τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του ότι διαχειρίζονταν την εικόνα της οικογένειας στα μέσα ενημέρωσης και ότι έθεταν το «Brand Beckham» πάνω από τις προσωπικές σχέσεις. Παράλληλα, είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι ελέγχεται από τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας πως για πρώτη φορά στη ζωή του υπερασπίζεται τον εαυτό του.
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