Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι συντετριμμένη μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Χάρπερ να συναντήσει τον Μπρούκλιν

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη συνεχιζόμενη ρήξη με τον πρωτότοκο γιο της