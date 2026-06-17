Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Δείτε πώς ο Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο, έπαθαν σοκ οι συνεργάτες του
Δείτε πώς ο Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο, έπαθαν σοκ οι συνεργάτες του
Ο Βρετανός παρουσιαστής μίλησε για τη διάγνωσή του με επιθετικό καρκίνο
Σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση για τη διάγνωσή του με επιθετικό καρκίνο προχώρησε ο Τζέρεμι Κλάρκσον μέσα από το «Clarkson’s Farm», συγκλονίζοντας τους συνεργάτες του με την ανακοίνωση.
Ο 66χρονος παρουσιαστής, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με το «Top Gear» μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, κάνοντας γνωστό πως έχει καρκίνο του προστάτη. Πιο αναλυτικά, σε απόσπασμα που έχει δημοσιευτεί στα social media από τα τελευταία επεισόδια της σειράς - ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο Prime Video, ακούγεται να λέει στους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland για την ασθένεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος.
Την ώρα που συζητά για τη συγκομιδή στο αγρόκτημα, ο Κλάρκσον σταματά ξαφνικά και λέει με πολύ σοβαρό ύφος «έχω καρκίνο». Τότε, ο Kaleb Cooper εμφανίζεται συγκλονισμένος με την ανακοίνωση.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε στην τηλεοπτική σειρά - ντοκιμαντέρ o παρουσιαστής, απουσίασε πρόσφατα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια έγινε μία βιοψία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία «επιθετική» μορφή καρκίνου στον προστάτη, η οποία ωστόσο εντοπίστηκε σε πολύ πρώιμο στάδιο τον Μάιο. «Προσευχόμουν να ολοκληρώσουμε τη τη σεζόν στο αγρόκτημα και μετά να ξεκινήσω θεραπεία, αλλά θα συμπέσει», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.
Ο Κλάρκσον τόνισε ότι, παρότι η επέμβαση είναι σύντομη, η αποθεραπεία θα απαιτήσει χρόνο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εξετάσεις για την αξιολόγηση της κατάστασής του.
Στο ίδιο επεισόδιο εμφανίζεται και στο νοσοκομείο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τη σεζόν «σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου». Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σημειώνοντας πως ορισμένες διαδικασίες «δεν πήγαν όπως αναμενόταν», ενώ σε πιο φορτισμένο τόνο πρόσθεσε ότι, αν η θεραπεία αποδειχτεί επιτυχής, θα επιστρέψει για την επόμενη σεζόν. Η 5η σεζόν ολοκληρώνεται με τον ίδιο να απευθύνει ένα λιτό μήνυμα στους θεατές: «Να προσέχετε».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 66χρονος παρουσιαστής, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με το «Top Gear» μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, κάνοντας γνωστό πως έχει καρκίνο του προστάτη. Πιο αναλυτικά, σε απόσπασμα που έχει δημοσιευτεί στα social media από τα τελευταία επεισόδια της σειράς - ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο Prime Video, ακούγεται να λέει στους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland για την ασθένεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος.
Την ώρα που συζητά για τη συγκομιδή στο αγρόκτημα, ο Κλάρκσον σταματά ξαφνικά και λέει με πολύ σοβαρό ύφος «έχω καρκίνο». Τότε, ο Kaleb Cooper εμφανίζεται συγκλονισμένος με την ανακοίνωση.
Δείτε το βίντεο
@protothema.gr
📍 Σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση για τη διάγνωσή του με επιθετικό καρκίνο προχώρησε ο Τζέρεμι Κλάρκσον μέσα από το «Clarkson’s Farm», συγκλονίζοντας τους συνεργάτες του με την ανακοίνωση. ▪️ Ο παρουσιαστής, του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί με το «Top Gear» μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του, κάνοντας γνωστό πως έχει καρκίνο. Πιο αναλυτικά, σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα social media, ακούγεται να λέει στους συνεργάτες του, Kaleb Cooper και Charlie Ireland για την ασθένεια με την οποία ήρθε αντιμέτωπος. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο Κλάρκσον τόνισε ότι, παρότι η επέμβαση είναι σύντομη, η αποθεραπεία θα απαιτήσει χρόνο, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εξετάσεις για την αξιολόγηση της κατάστασής του.
Στο ίδιο επεισόδιο εμφανίζεται και στο νοσοκομείο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τη σεζόν «σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου». Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σημειώνοντας πως ορισμένες διαδικασίες «δεν πήγαν όπως αναμενόταν», ενώ σε πιο φορτισμένο τόνο πρόσθεσε ότι, αν η θεραπεία αποδειχτεί επιτυχής, θα επιστρέψει για την επόμενη σεζόν. Η 5η σεζόν ολοκληρώνεται με τον ίδιο να απευθύνει ένα λιτό μήνυμα στους θεατές: «Να προσέχετε».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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