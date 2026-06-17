Ακύλας για Eurovision: Πήγα στις κάμερες για τις δηλώσεις μετά τον τελικό και έπαθα κρίση πανικού, δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου
Ακύλας για Eurovision: Πήγα στις κάμερες για τις δηλώσεις μετά τον τελικό και έπαθα κρίση πανικού, δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου
Δεν μου έχει συμβεί ποτέ να βγω και να δω 25 κάμερες να μου κάνουν ανάκριση, σχολίασε ο τραγουδιστής
Μια δύσκολη εμπειρία που βίωσε μετά τον τελικό της Eurovision αποκάλυψε ο Ακύλας, περιγράφοντας ότι έπαθε κρίση πανικού λίγο πριν κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ελέγξει τη φωνή και την έντασή του.
Ο καλλιτέχνης που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» ήταν καλεσμένος στο vidcast του Mad Vma 2026 μιλώντας μεταξύ άλλων για την αντίδραση και τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Ο Ακύλας παραδέχτηκε ότι ήταν έντονο το συναισθηματικό βάρος για τη δέκατη θέση που έφερε, εξηγώντας πως οι προσδοκίες του κόσμου και της ελληνικής αποστολής ήταν μεγάλες.
Όπως είπε ο ίδιος: «Θυμάμαι τη στιγμή που πήγα μπροστά στις κάμερες για τις δηλώσεις και έπαθα κρίση πανικού. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ να βγω και να δω 25 κάμερες να μου κάνουν ανάκριση. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου. Ένιωσα ότι τώρα γυρνάω και πρέπει να λογοδοτήσω. Γιατί έφερα αυτούς τους βαθμούς, ας πούμε. Ξαφνικά ένιωσα ξανά παιδάκι στο σχολείο που, που έφερα τους κακούς βαθμούς και τώρα πρέπει να πω “πω πω, τι έκανα”. Πολύ κλάμα. Που εγώ εντάξει, δεν είμαι… ότι κλαίω ας πούμε τόσο εύκολα».
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Στη συνέχεια, ο Ακύλας μοιράστηκε πώς ένιωσε το πρώτο βράδυ μετά τον τελικό: «Με επηρέασε αρκετά. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν μπορούσα φυσικά να κοιμηθώ. Ήταν κάτι πολύ έντονο. Νομίζω ό,τι θέση κι αν βγαίναμε δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Λόγω στοιχημάτων και λόγω hype το πιστέψαμε όλοι τόσο πολύ που εγώ, ας πούμε, ενώ είχαμε γυρίσει, για τις επόμενες δύο-τρεις μέρες είχα πρόβες, είχα πράγματα, αλλά καθόμουνα έτσι και δεν το πίστευα».
Ο καλλιτέχνης που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» ήταν καλεσμένος στο vidcast του Mad Vma 2026 μιλώντας μεταξύ άλλων για την αντίδραση και τα συναισθήματά του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Ο Ακύλας παραδέχτηκε ότι ήταν έντονο το συναισθηματικό βάρος για τη δέκατη θέση που έφερε, εξηγώντας πως οι προσδοκίες του κόσμου και της ελληνικής αποστολής ήταν μεγάλες.
Όπως είπε ο ίδιος: «Θυμάμαι τη στιγμή που πήγα μπροστά στις κάμερες για τις δηλώσεις και έπαθα κρίση πανικού. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ να βγω και να δω 25 κάμερες να μου κάνουν ανάκριση. Δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου. Ένιωσα ότι τώρα γυρνάω και πρέπει να λογοδοτήσω. Γιατί έφερα αυτούς τους βαθμούς, ας πούμε. Ξαφνικά ένιωσα ξανά παιδάκι στο σχολείο που, που έφερα τους κακούς βαθμούς και τώρα πρέπει να πω “πω πω, τι έκανα”. Πολύ κλάμα. Που εγώ εντάξει, δεν είμαι… ότι κλαίω ας πούμε τόσο εύκολα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Ακύλας μοιράστηκε πώς ένιωσε το πρώτο βράδυ μετά τον τελικό: «Με επηρέασε αρκετά. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν μπορούσα φυσικά να κοιμηθώ. Ήταν κάτι πολύ έντονο. Νομίζω ό,τι θέση κι αν βγαίναμε δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Λόγω στοιχημάτων και λόγω hype το πιστέψαμε όλοι τόσο πολύ που εγώ, ας πούμε, ενώ είχαμε γυρίσει, για τις επόμενες δύο-τρεις μέρες είχα πρόβες, είχα πράγματα, αλλά καθόμουνα έτσι και δεν το πίστευα».
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