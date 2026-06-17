Ακύλας για Eurovision: Πήγα στις κάμερες για τις δηλώσεις μετά τον τελικό και έπαθα κρίση πανικού, δεν μπορούσε να ηρεμήσει η φωνή μου

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Στη συνέχεια, ο Ακύλας μοιράστηκε πώς ένιωσε το πρώτο βράδυ μετά τον τελικό:Με επηρέασε αρκετά. Εκείνο το βράδυ εγώ δεν μπορούσα φυσικά να κοιμηθώ. Ήταν κάτι πολύ έντονο. Νομίζω ό,τι θέση κι αν βγαίναμε δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Λόγω στοιχημάτων και λόγω hype το πιστέψαμε όλοι τόσο πολύ που εγώ, ας πούμε, ενώ είχαμε γυρίσει, για τις επόμενες δύο-τρεις μέρες είχα πρόβες, είχα πράγματα, αλλά καθόμουνα έτσι και δεν το πίστευα