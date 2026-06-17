Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: Δεν ήξερε κανείς τίποτα, οι κουμπάροι μας έμαθαν μία εβδομάδα πριν ότι θα μας παντρέψουν
Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: Δεν ήξερε κανείς τίποτα, οι κουμπάροι μας έμαθαν μία εβδομάδα πριν ότι θα μας παντρέψουν
Δεν άφησα κανένα φίλο μου να μου δώσει συμβουλές ή να μάθει τι κανονίζουμε, ανέφερε η παρουσιάστρια και ηθοποιός
Στον γάμο της αναφέρθηκε η Δανάη Μπάρκα, σχολιάζοντας ότι το μυστήριο οργανώθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πως ακόμη και οι κουμπάροι ενημερώθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν ότι θα αναλάμβαναν αυτόν τον ρόλο.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών και αγαπημένων τους προσώπων. Την Τρίτη, η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νυφικό της και από την εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε το μυστήριο και στη συνέχεια το τραπέζι του γάμου.
Παράλληλα, μοιράστηκε πως τον Φεβρουάριο ξεκίνησε να οργανώνει τον γάμο της, τονίζοντας ότι επιθυμία της ήταν να προετοιμάσει μία τελετή που θα στηριζόταν στην απλότητα, με το ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση οργανώθηκε κυρίως από τους δύο τους, με το ζευγάρι να έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια χωρίς να ζητήσει τη βοήθεια των κουμπάρων του. Χαρακτηριστικά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε ότι τα τέσσερα πρόσωπα που τους πάντρεψαν ενημερώθηκαν σχετικά μία εβδομάδα πριν από τον γάμο.
Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε αυτόν τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει "συμβουλές" ή να μάθει τι κανονίζουμε, όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο. Το πιο τρανό παράδειγμα, οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα "τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο". Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν, ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νόνη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο, ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε! Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια παντρεύτηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών και αγαπημένων τους προσώπων. Την Τρίτη, η Δανάη Μπάρκα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με το νυφικό της και από την εκκλησία όπου πραγματοποιήθηκε το μυστήριο και στη συνέχεια το τραπέζι του γάμου.
Παράλληλα, μοιράστηκε πως τον Φεβρουάριο ξεκίνησε να οργανώνει τον γάμο της, τονίζοντας ότι επιθυμία της ήταν να προετοιμάσει μία τελετή που θα στηριζόταν στην απλότητα, με το ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση οργανώθηκε κυρίως από τους δύο τους, με το ζευγάρι να έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια χωρίς να ζητήσει τη βοήθεια των κουμπάρων του. Χαρακτηριστικά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια τόνισε ότι τα τέσσερα πρόσωπα που τους πάντρεψαν ενημερώθηκαν σχετικά μία εβδομάδα πριν από τον γάμο.
Όπως έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε αυτόν τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει "συμβουλές" ή να μάθει τι κανονίζουμε, όχι από ξινίλα ή μυστικοπάθεια αλλά για να μην αλλάξει καθόλου αυτό που εγώ ονειρευόμουν. Δεν ήξερε κανείς μα κανείς τι ετοιμάζουμε μέχρι που ήρθαν το Σάββατο. Το πιο τρανό παράδειγμα, οι κουμπάροι μας που μας ρωτούσαν τι να κάνουμε; Τι να αναλάβουμε και τους έλεγα "τα έχουμε όλα έτοιμα ελάτε απλά το Σάββατο". Ο Χάρης & η Χριστίνα έμαθαν ότι θα μας παντρέψουν μια εβδομάδα πριν, ο Γιώργος 6 μέρες πριν και η Νόνη ένα 24ωρο πριν. Και είχαμε δίκιο, ήταν οι καλύτεροι που θα μπορούσαμε να έχουμε! Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα».
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα