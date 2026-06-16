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Νεαρή έπαιξε πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και ένα κοριτσάκι ξεκίνησε να χορεύει στον ρυθμό της, δείτε βίντεο
Νεαρή έπαιξε πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και ένα κοριτσάκι ξεκίνησε να χορεύει στον ρυθμό της, δείτε βίντεο
Η πιανίστα δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και η νεαρή χορεύτρια έσπευσε να σχολιάσει
Το πιάνο που κοσμεί το Μετρό του Συντάγματος έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς αφού κάθε τόσο, μικροί και μεγάλοι, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μουσικοί κάθονται και γεμίζουν με νότες τον σταθμό. Από την πρώτη στιγμή που τοποθετήθηκε στο Σύνταγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιο βίντεο γίνεται viral, δείχνοντας πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν άκρως πετυχημένη και μετέτρεψε τον σταθμό σε μια αυτοσχέδια μουσική σκηνή.
Αυτή τη φορά, στο νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου πρωταγωνιστεί μια πιανίστα η οποία με τις νότες της ξεσήκωσε μια μικρή χορεύτρια που βρισκόταν εκεί.
Tην ώρα που η νεαρή πιανίστα έπαιζε μουσική, ένα μικρό κορίτσι την πλησίασε και της ζήτησε να της επιτρέψει να χορέψει. Δευτερόλεπτα μετά, το μικρό κορίτσι, λικνίζεται στον ήχο του πιανού ενώ οι επιβάτες την παρακολουθούν.
«Ως πιανίστα το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική», έγραψε η πιανίστα στο Instagram δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.
Το σχόλιο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε από την ίδια τη μικρή χορεύτρια.
«Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου» έγραψε η μικρή χορεύτρια.
Αυτή τη φορά, στο νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου πρωταγωνιστεί μια πιανίστα η οποία με τις νότες της ξεσήκωσε μια μικρή χορεύτρια που βρισκόταν εκεί.
Tην ώρα που η νεαρή πιανίστα έπαιζε μουσική, ένα μικρό κορίτσι την πλησίασε και της ζήτησε να της επιτρέψει να χορέψει. Δευτερόλεπτα μετά, το μικρό κορίτσι, λικνίζεται στον ήχο του πιανού ενώ οι επιβάτες την παρακολουθούν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Ως πιανίστα το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική», έγραψε η πιανίστα στο Instagram δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.
Το σχόλιο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε από την ίδια τη μικρή χορεύτρια.
«Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου» έγραψε η μικρή χορεύτρια.
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