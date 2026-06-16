Νεαρή έπαιξε πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και ένα κοριτσάκι ξεκίνησε να χορεύει στον ρυθμό της, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό Σύνταγμα πιάνο

Νεαρή έπαιξε πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και ένα κοριτσάκι ξεκίνησε να χορεύει στον ρυθμό της, δείτε βίντεο

Η πιανίστα δημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και η νεαρή χορεύτρια έσπευσε να σχολιάσει

Νεαρή έπαιξε πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και ένα κοριτσάκι ξεκίνησε να χορεύει στον ρυθμό της, δείτε βίντεο
47 ΣΧΟΛΙΑ
Το πιάνο που κοσμεί το Μετρό του Συντάγματος έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς αφού κάθε τόσο, μικροί και μεγάλοι, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μουσικοί κάθονται και γεμίζουν με νότες τον σταθμό. Από την πρώτη στιγμή που τοποθετήθηκε στο Σύνταγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιο βίντεο γίνεται viral, δείχνοντας πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν άκρως πετυχημένη και μετέτρεψε τον σταθμό σε μια αυτοσχέδια μουσική σκηνή.

Αυτή τη φορά, στο νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου πρωταγωνιστεί μια πιανίστα η οποία με τις νότες της ξεσήκωσε μια μικρή χορεύτρια που βρισκόταν εκεί.

Tην ώρα που η νεαρή πιανίστα έπαιζε μουσική, ένα μικρό κορίτσι την πλησίασε και της ζήτησε να της επιτρέψει να χορέψει. Δευτερόλεπτα μετά, το μικρό κορίτσι, λικνίζεται στον ήχο του πιανού ενώ οι επιβάτες την παρακολουθούν.



«Ως πιανίστα το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική», έγραψε η πιανίστα στο Instagram δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.

Το σχόλιο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε από την ίδια τη μικρή χορεύτρια.

«Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου» έγραψε η μικρή χορεύτρια.
47 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης