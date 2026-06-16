«Με χτυπούσαν στο κεφάλι 3 Πακιστανοί» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε στη Νίκαια
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκαια Ξυλοδαρμός απορριματοφόρο

«Με χτυπούσαν στο κεφάλι 3 Πακιστανοί» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε στη Νίκαια

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου τόνισε πως γλίτωσαν τα χειρότερα χάρη σε δύο αστυνομικούς οι οποίοι περνούσαν τυχαία από το σημείο με το περιπολικό

«Με χτυπούσαν στο κεφάλι 3 Πακιστανοί» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε στη Νίκαια
Κώστας Στάμου
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Στιγμές τρόμου έζησαν χθες το βράδυ δύο υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου Νίκαιας στα χέρια τριών αλλοδαπών οι οποίοι διαπληκτίστηκαν μαζί τους και τους ξυλοκόπησαν με αποτέλεσμα ο οδηγός του απορριμματοφόρου να καταλήξει στο Νοσοκομείο.

Όλα έγιναν λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ένας Πακιστανός άρχισε να λογομαχεί με έναν υπάλληλο καθαριότητας ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε αποκομιδή με το απορριμματοφόρο επί της οδού Καρακουλουξή.

Τα αίματα άναψαν και η σύρραξη γενικεύτηκε με τον οδηγό του απορριμματοφόρου να μπαίνει στη μέση για να βοηθήσει το συνάδελφό του και να δέχεται άγρια χτυπήματα από 3 Πακιστανούς.

«Ο Πακιστανός καθόταν στο σταντ, πάνω στο μηχανάκι. Δεξιά μου υπήρχε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο και αριστερά αυτός. Είχε απόσταση 30 πόντους. Φαινόταν πιωμένος. Κοιτάω και βλέπω ότι ο εργάτης μου έχει εμπλακεί με αυτόν. Του λέω "τι έγινε;", και μου λέει "έβριζε". Κατέβηκα και εγώ από το όχημα γιατί είχε αρχίσει να τον πιάνει από τα ρούχα και να τον χτυπάει και ο συνάδελφος έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Άρχισε να με βρίζει και εμένα, Χριστούς, μάνες έβριζε, και μετά χτύπησε και εμένα. Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν και άλλοι δύο φίλοι του, αλλοδαποί, και ξεκίνησαν να με χτυπούν και αυτοί στο κεφάλι» περιέγραψε στο protothema.gr ο οδηγός του απορριμματοφόρου ενώ τόνισε πως γλίτωσαν τα χειρότερα χάρη σε δύο αστυνομικούς οι οποίοι περνούσαν τυχαία από το σημείο με το περιπολικό.

«Με χτυπούσαν στο κεφάλι 3 Πακιστανοί» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε στη Νίκαια
«Με χτυπούσαν στο κεφάλι 3 Πακιστανοί» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε στη Νίκαια
«Με χτυπούσαν στο κεφάλι 3 Πακιστανοί» λέει ο οδηγός του απορριμματοφόρου που ξυλοκοπήθηκε στη Νίκαια


«Για καλή μας τύχη εκείνη την ώρα πέρασε ένα περιπολικό από την Γέμελου και οι δύο το έσκασαν, αρχίσαν να τρέχουν. Τον ένα, τον Πακιστανό, τον προλάβανε οι Αστυνομικοί. Κάποια στιγμή μας χτυπούσαν στο κεφάλι τρία άτομα. Αυτός έκανε ό, τι έκανε χωρίς κανένα λόγο. Ήταν μεθυσμένος σίγουρα. Εγώ πήγα στο Αττικόν, έχει σπάσει το δάχτυλό μου και έχω μια μεγάλη μελανιά στο κεφάλι από τα χτυπήματα» λέει ο ίδιος.
Κώστας Στάμου
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