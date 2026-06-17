Θοδωρής Μαραντίνης: Είμαι σε μία φάση της ζωής μου που κάνω νέα ξεκινήματα, το είχα πολύ ανάγκη προσωπικά
Θοδωρής Μαραντίνης: Είμαι σε μία φάση της ζωής μου που κάνω νέα ξεκινήματα, το είχα πολύ ανάγκη προσωπικά
Τα παιδιά μου είναι σε μία ηλικία που συνεννοούμαστε και λειτουργούμε πολύ διαφορετικά, ανέφερε ο τραγουδιστής
Σε φάση νέων ξεκινημάτων τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, δήλωσε ότι βρίσκεται ο Θοδωρής Μαραντίνης, τονίζοντας ότι είχε ανάγκη την ανανέωση το τελευταίο διάστημα.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, σχολιάζοντας πως διανύει μια περίοδο αλλαγών: «Είμαι σε μία φάση της ζωής μου που κάνω ωραία και νέα ξεκινήματα, το είχα πολύ ανάγκη προσωπικά, επαγγελματικά και συναισθηματικά»
Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τα παιδιά του και πώς εξελίσσεται η σχέση τους όσο μεγαλώνουν: «Είναι σε μία ηλικία και τα δύο παιδιά που μπορούν και συνεννοούμαστε και μπορούμε να λειτουργούμε πολύ διαφορετικά και σε ένα άλλο επίπεδο, είναι ωραίο γιατί τους βλέπεις να μεγαλώνουν και να γίνονται άντρες σιγά σιγά και να μπαίνουν στη ζωή πραγματικά»
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, σχολιάζοντας πως διανύει μια περίοδο αλλαγών: «Είμαι σε μία φάση της ζωής μου που κάνω ωραία και νέα ξεκινήματα, το είχα πολύ ανάγκη προσωπικά, επαγγελματικά και συναισθηματικά»
Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε για τα παιδιά του και πώς εξελίσσεται η σχέση τους όσο μεγαλώνουν: «Είναι σε μία ηλικία και τα δύο παιδιά που μπορούν και συνεννοούμαστε και μπορούμε να λειτουργούμε πολύ διαφορετικά και σε ένα άλλο επίπεδο, είναι ωραίο γιατί τους βλέπεις να μεγαλώνουν και να γίνονται άντρες σιγά σιγά και να μπαίνουν στη ζωή πραγματικά»
Δείτε το βίντεο
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