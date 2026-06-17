Λιονέλ Μέσι: Τα επτά ρεκόρ με το «καλημέρα» στο Μουντιάλ, η σύμπτωση με το χατ τρικ και η... γκρίνια της Αλγερίας
Χαρούμενος για το αποτέλεσμα, ευγνώμων για την αγάπη και υπερήφανος για την ομάδα έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά το ιστορικό για τον ίδιο 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία
Αρχικά, ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).
Παράλληλα με τα τρία γκολ που σημείωσε, ο Μέσι έπιασε στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ.
Μπαίνοντας στο γήπεδο σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, ο Pulga έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει τουλάχιστον δυο γκολ σε αγώνα Μουντιάλ, ο γηραιότερος με χατ-τρικ, αλλά και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ever σκόρερ της Αργεντινής στον θεσμό.
Η Αλγερία έγινε, επίσης, η 11η ομάδα κόντρα στην οποία σκοράρει ο Μέσι, κάτι που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει απέναντι σε τόσες χώρες. Οι υπόλοιπες 10 που έχουν «πληγωθεί» από το νο10 της Αργεντινής είναι: Σερβία, Μεξικό, Νιγηρία, Βοσνία, Ιράν, Κροατία, Αυστραλία, Ολλανδία, Γαλλία και Σαουδική Αραβία.
Το πρώτο και το τρίτο γκολ του Μέσι σημειώθηκαν εκτός περιοχής και έτσι ο Αργεντίνος έφτασε τα 6 με αυτό τον τρόπο (σσ εκτός περιοχής) στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Βραζιλιάνο, Ρομπέρτο Ριβελίνο.
🚨🇦🇷 Lionel Messi (38) has had a truly HISTORIC performance... 🐐— EuroFoot (@eurofootcom) June 17, 2026
🥇 Messi is now Argentina's OLDEST ever World Cup goalscorer
🥇 Messi is now the OLDEST ever player to score a World Cup brace
🥇 Messi gets his FIRST World Cup hat-trick
🥇 Messi is now the joint highest… pic.twitter.com/rJ7rMHNdt0
Η σύμπτωση με τα γκολ
Τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) κρύβουν και άλλη μια σύμπτωση για τον Pulga.
🤯 Exactly 20 years apart, but the same Lionel Messi.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026
🗓️ 16 June 2006: Lionel Messi scores on his FIFA World Cup debut.
🗓️ 16 June 2026: Lionel Messi scores a hat-trick at the FIFA World Cup.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3byvbGL2DY
Η αποθέωση και η γκρίνια από την ΑλγερίαΣε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Αλγερίας, Άισα Μαντί, σχολίασε την ήττα της ομάδας του, τονίζοντας πως αυτή προήλθε κυρίως από την εξαιρετική εμφάνιση του σουπέρ σταρ της Αργεντινής.
«Η διαφορά τους με έμας ήταν ότι εκείνοι έχουν έναν παίκτη που είναι "αδίστακτος" μπροστά από την εστία. Σχεδόν κάθε ευκαιρία για γκολ που έχει καταλήγει στα δίχτυα. Είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Η αποτελεσματικότητά του είναι απίστευτη και το ξέραμε αυτό. Προσπαθήσαμε να τον εξουδετερώσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, ήταν απλώς πολύ καλός για εμάς», σημείωσε ο κεντρικός αμυντικός των «Φοινίκων».
🏆 #FIFAWorldCup— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2026
🇩🇿🗨️ Mandi : "Messi, le meilleur joueur de tous les temps"#beINFWC2026 pic.twitter.com/VeMtaXkyY6
Ωστόσο όλη η ιστορία θα μπορούσε να είχε γραφτεί διαφορετικά αν ένα μαρκάρισμα του Μέσι απέναντι στον Μαντί είχε κρθεί διαφορετικά από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Η φάση έγινε στο 31ο λεπτό του αγώνα και με το σκορ στο 1-0, όταν ο Αργεντίνος σούπερ σταρ πήγε πολύ άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να τον πατήσει στη γάμπα με τις τάπες. Για πολλούς αυτό ήταν μαρκάρισμα που θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί ακόμη και με κόκκινη κάρτα, με την ομάδα από την Αφρική να διαμαρτύρεται έντονα και τον διαιτητή να μην δείχνει ούτε κίτρινη κάρτα.
Η πρώτη ανάρτηση με τον θρίαμβοΣτην πρώτη ανάρτησή του μετά την πρεμιέρα του στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, ο Μέσι δηλώνει «χαρούμενος» για το αποτέλεσμα και «ευγνώμων για την αγάπη» τονίζοντας ότι «είμαι υπερήφανος να βλέπω αυτή την ομάδα να αγωνίζεται ξανά, όπως έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
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