Λιονέλ Μέσι: Τα επτά ρεκόρ με το «καλημέρα» στο Μουντιάλ, η σύμπτωση με το χατ τρικ και η... γκρίνια της Αλγερίας

Χαρούμενος για το αποτέλεσμα, ευγνώμων για την αγάπη και υπερήφανος για την ομάδα έγραψε στην πρώτη ανάρτηση μετά το ιστορικό για τον ίδιο 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία