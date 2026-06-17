Πέμη Ζούνη: Ο μπαμπάς μου πέθανε όταν ήμουν 11 ετών, είχα θυμό επειδή δεν με πήραν στην κηδεία

Ήμουν η μεγάλη που έπρεπε να στηρίξει τη μικρή και τη μητέρα μου που είχε μεγάλο θέμα, πρόσθεσε η ηθοποιός