Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ο ηθοποιός που έχασε σύζυγο και κόρη από την ίδια ασθένεια, προσπαθεί σήμερα να χτίσει και πάλι τη σχέση με τον γιο του
Ο Πιρς Μπρόσναν έχει ζήσει μια ζωή γεμάτη αντιθέσεις: κινηματογραφική λάμψη και προσωπικές πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ. Ο 72χρονος ηθοποιός εθεάθη πρόσφατα στο Νότινγκ Χιλ μαζί με τον 52χρονο γιο του, Κρίστοφερ, ύστερα από χρόνια αποξένωσης και σιωπής. Ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό που πατέρας και γιος εμφανίστηκαν μαζί, δείχνοντας ότι οι μεταξύ τους πληγές αρχίζουν να επουλώνονται.
Ο Κρίστοφερ είναι ο γιος της πρώτης συζύγου του Μπρόσναν, της ηθοποιού Κασάντρα Χάρις, την οποία ο ίδιος υιοθέτησε, μαζί με την αδελφή του Σάρλοτ, όταν πέθανε ο βιολογικός τους πατέρας. Ο Μπρόσναν και η Χάρις παντρεύτηκαν το 1980, αλλά η κοινή τους ζωή κόπηκε βίαια το 1991, όταν εκείνη πέθανε στα 43 της από καρκίνο των ωοθηκών, την ίδια μέρα της ενδέκατης επετείου του γάμου τους. «Είναι μέσα μου κάθε μέρα. Μου έδωσε τα πάντα, τον άνθρωπο που είμαι, τον πατέρα που έγινα», είχε πει ο Μπρόσναν στο People έναν χρόνο αργότερα.
Όπως είχε αποκαλύψει ο ηθοποιός σε μια συγκινητική εξομολόγηση, η Κασάντρα πέθανε στα χέρια του, με τον Κρίστοφερ παρόντα και τη Σάρλοτ να μιλά στο τηλέφωνο. «Ήμασταν όλοι μαζί. Έτσι έφυγε», είχε εκμυστηρευτεί.
Μετά τον θάνατό της, ο Μπρόσναν ξαναβρήκε στήριγμα στη δημοσιογράφο και μοντέλο Κίλι Σέι Σμιθ, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Ντίλαν και τον Πάρις. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως εκείνη ήταν «η πυξίδα» που τον βοήθησε να πενθήσει σωστά. Όμως το 2013 ο κύκλος του πόνου άνοιξε ξανά, όταν η Σάρλοτ πέθανε σε ηλικία 42 ετών, από την ίδια ασθένεια που είχε σκοτώσει τη μητέρα της.
«Η κόρη μου πάλεψε με αξιοπρέπεια και θάρρος. Ελπίζουμε κάποτε να βρεθεί η θεραπεία γι’ αυτή την αρρώστια», είχε δηλώσει τότε ο Μπρόσναν, ταξιδεύοντας εσπευσμένα από τα γυρίσματα για να προλάβει να την αποχαιρετήσει. Σε εκδήλωση του Stand Up For Cancer έναν χρόνο μετά, είπε απλά: «Κράτησα το χέρι της γυναίκας μου. Και μετά, χρόνια αργότερα, το χέρι της κόρης μου. Ο πόνος αυτός δεν φεύγει ποτέ. Μαθαίνεις απλώς να ζεις με αυτόν».
Η σχέση του με τον Κρίστοφερ υπήρξε δύσκολη. Ο γιος του είχε εμπλακεί σε εξαρτήσεις και καταδικάστηκε για αδικήματα που τον οδήγησαν μακριά από την οικογένεια. Ο Μπρόσναν είχε δηλώσει το 2005: «Τον αγαπώ, αλλά έπρεπε να τον αφήσω να βρει μόνος του τον δρόμο του. Του είπα: “Ζήσε ή πέθανε προσπαθώντας”. Ήταν το πιο σκληρό πράγμα που έχω πει ποτέ».
Σήμερα, όμως, όλα δείχνουν πως οι δύο άντρες κάνουν μια νέα αρχή. Πατέρας και γιος φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί, χαμογελαστοί, στο ίδιο τραπέζι. «Ήταν χαλαροί, γελαστοί, σαν να είχαν αφήσει πίσω το παρελθόν», ανέφερε πηγή στη Mirror.
