Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα: Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου
- Η σχεδιάστρια μίλησε για την κόρη της Έιντα και τη διαδικασία μέχρι να έρθουν μαζί στην Ελλάδα
Τη διαδικασία της υιοθεσίας της κόρης της, Έιντα από την Ουγκάντα και τις δυσκολίες που τη συνόδευσαν, περιέγραψε η Χριστίνα Κοντοβά, δηλώνοντας πως ένιωθε μοναξιά κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αφρική.
Μιλώντας για την εμπειρία της, η σχεδιάστρια ανέφερε την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» πως ένιωθε μόνη της, καθώς έπρεπε να ολοκληρώσει τις διαδικασίες μακριά από το οικείο της περιβάλλον – τους γονείς, τις αδερφές, τους φίλους και το σπίτι της.
Τόνισε επίσης, ότι κανείς δεν την επισκέφθηκε λόγω των περιορισμών που υπήρχαν λόγω της πανδημίας, ενώ εξήγησε ότι τα ταξίδια προς την Αφρική εκείνη την περίοδο ήταν δύσκολα, χρονοβόρα και δαπανηρά. Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε ότι έζησε και πολύ όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, μια χώρα, την οποία θεωρεί πλέον και δεύτερη πατρίδα της.
Όπως είπε η Χριστίνα Κοντοβά: «Το πιο δύσκολο ήταν η μοναξιά και το να γίνεσαι γονιός τόσο μακριά από αυτό που σου είναι γνώριμο. Μακριά από τους γονείς μου, τις αδερφές μου, τον κύκλο μου, το σπίτι μου. Όλο αυτό το περνούσα μόνη μου. Δεν με επισκέφτηκε κανείς γιατί ήταν η περίοδος του Covid, ήταν δύσκολα τα ταξίδια, υπήρχε φόβος με τα ταξίδια. Το ταξίδι στην Αφρική δεν είναι και εύκολο ταξίδι, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο. Είχα και πολύ όμορφες στιγμές στην Ουγκάντα, είναι μια χώρα που τη θεωρώ και πατρίδα μου».
