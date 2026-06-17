Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα, το σκέφτηκα μόνο όταν πήγαινε να χαλάσει η σχέση

Αλέκος Συσσοβίτης δήλωσε:

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός σχολίασε ότι δεν κατάφερε να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εξαιτίας προσωπικών βιωμάτων και χαρακτηριστικών που κουβαλά από το παρελθόν του: «Δεν έκανα μακροπρόθεσμες σχέσεις λόγω των καταβολών μου. Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει δεν σε απωθεί κιόλας».