Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα, το σκέφτηκα μόνο όταν πήγαινε να χαλάσει η σχέση
Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα, το σκέφτηκα μόνο όταν πήγαινε να χαλάσει η σχέση
Δεν έκανα μακροπρόθεσμες σχέσεις λόγω των καταβολών μου, είπε ο ηθοποιός
Τη στάση που κράτησε απέναντι στον γάμο μοιράστηκε ο Αλέκος Συσσοβίτης, παραδεχόμενος ότι δεν έφτασε ποτέ κοντά στο να παντρευτεί, ενώ εξήγησε πως η συγκεκριμένη σκέψη περνούσε από το μυαλό του μόνο όταν μια σχέση βρισκόταν σε κρίσιμο σημείο.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 16 Ιουνίου στο The 2Night Show, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή και την απόφαση να μην κάνει ποτέ μέχρι σήμερα πρόταση γάμου σε κάποια σύντροφό του. Όπως εξήγησε, υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να προχωρήσει σε αυτό το βήμα, όχι όμως παρακινούμενος από δική του επιθυμία, αλλά από τον φόβο χωρισμού.
Πιο αναλυτικά, ο Αλέκος Συσσοβίτης δήλωσε: «Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα. Όταν ένιωσα ότι η σχέση πήγε να χαλάσει, ίσως από την αίσθηση κινδύνου που είχα μην χαλάσει η σχέση, είπα “πάμε να κάνουμε αυτό που είχες προτείνει, να παντρευτούμε”. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι πηγαίο, αυθόρμητο και αληθινό. Παίζει ρόλο η ιδιοσυγκρασία μας και οι καταβολές της ηλικίας μέχρι τον απογαλακτισμό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός σχολίασε ότι δεν κατάφερε να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εξαιτίας προσωπικών βιωμάτων και χαρακτηριστικών που κουβαλά από το παρελθόν του: «Δεν έκανα μακροπρόθεσμες σχέσεις λόγω των καταβολών μου. Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει δεν σε απωθεί κιόλας».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 16 Ιουνίου στο The 2Night Show, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή και την απόφαση να μην κάνει ποτέ μέχρι σήμερα πρόταση γάμου σε κάποια σύντροφό του. Όπως εξήγησε, υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να προχωρήσει σε αυτό το βήμα, όχι όμως παρακινούμενος από δική του επιθυμία, αλλά από τον φόβο χωρισμού.
Πιο αναλυτικά, ο Αλέκος Συσσοβίτης δήλωσε: «Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα. Όταν ένιωσα ότι η σχέση πήγε να χαλάσει, ίσως από την αίσθηση κινδύνου που είχα μην χαλάσει η σχέση, είπα “πάμε να κάνουμε αυτό που είχες προτείνει, να παντρευτούμε”. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι πηγαίο, αυθόρμητο και αληθινό. Παίζει ρόλο η ιδιοσυγκρασία μας και οι καταβολές της ηλικίας μέχρι τον απογαλακτισμό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός σχολίασε ότι δεν κατάφερε να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εξαιτίας προσωπικών βιωμάτων και χαρακτηριστικών που κουβαλά από το παρελθόν του: «Δεν έκανα μακροπρόθεσμες σχέσεις λόγω των καταβολών μου. Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει δεν σε απωθεί κιόλας».
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