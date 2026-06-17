«Πριν λίγο καιρό είχε ξυπνήσει και εκείνος ήταν πάνω από το κεφάλι της με όπλο»: Μάρτυρας περιγράφει τη φρίκη που βίωνε η Αντιγόνη στη Δράμα
«Πριν λίγο καιρό είχε ξυπνήσει και εκείνος ήταν πάνω από το κεφάλι της με όπλο»: Μάρτυρας περιγράφει τη φρίκη που βίωνε η Αντιγόνη στη Δράμα
Τους τελευταίους μήνες ο 52χρονος είχε επιστρέψει στο πατρικό του, ενώ η μητέρα έμενε με τον ανήλικο γιο της - Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια του παιδιού - Η ενήλικη αδερφή είναι φοιτήτρια
Ενα παιδί ακούει μουσική φορώντας τα ακουστικά του, μέσα στην ασφάλεια του σπιτιού του. Λίγα λεπτά αργότερα, όλα έχουν ανατραπεί και τίποτα στη ζωή του δεν θα είναι ίδιο. Βρίσκει τη μητέρα του να ψυχορραγεί, ζητά βοήθεια και κάνει ό,τι μπορεί, στα δεκαέξι του χρόνια, για να της δώσει την ευκαιρία να κρατηθεί στη ζωή, πλην όμως, μάταια. Περίπου την ίδια ώρα, ο πατέρας του έχει τραβήξει τη σκανδάλη στο υπηρεσιακό του όπλο και βρίσκεται νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Τα παιδιά του ζευγαριού των αστυνομικών στη Δράμα είναι τα άλλα θύματα της απόφασης του πατέρα να σκοτώσει τη γυναίκα του με την οποία βρισκόταν σε διάσταση και να αυτοκτονήσει.
Η 45χρονη Αντιγόνη, αστυνομικός και μητέρα δύο παιδιών, είναι άλλος ένας κρίκος στη μακρά αλυσίδα των γυναικών που δολοφονήθηκαν από άνδρα τους, επειδή αυτός αρνιόταν να δεχτεί ότι η σχέση ανάμεσά τους είχε τελειώσει και ότι η γυναίκα δεν ήταν «δική του», «κτήμα του», «ιδιοκτησία του». Η γυναίκα δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές την ώρα που κοιμόταν, ενώ ένα από τα χτυπήματα τη βρήκε στην καρδιά.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, τους τελευταίους μήνες το ζευγάρι των αστυνομικών από τη Δράμα είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους. Ο 52χρονος σύζυγος είχε επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, ενώ η μητέρα έμενε με τον ανήλικο γιο της- η κόρη της οικογένειας είναι φοιτήτρια. Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν ότι η Αντιγόνη είχε αναγνωρίσει τα σημάδια της κακοποιητικής και χειριστικής συμπεριφοράς: Στις απειλές ότι ο άνδρας της θα αυτοκτονούσε, στις σκηνές ζηλοτυπίας, στις απειλές. Μάρτυρας, μάλιστα, περιέγραψε ότι σχετικά πρόσφατα η γυναίκα είχε ξυπνήσει και είχε βρει τον 52χρονο πάνω από το κεφάλι της με το όπλο στα χέρια. Εφυγε όπως- όπως και πήγε στην αδελφή της.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Αντιγόνη είχε δείξει ότι είχε τον φόβο πως κάτι θα μπορούσε να της συμβεί, κοινοποιώντας ανάρτηση που έλεγε ότι η ελληνική κοινωνία αντιδρά νιώθει απειλούμενη από το gay pride, αλλά «όταν ένας άνδρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή...» Η συγκεκριμένη φράση είναι σαν να περιέγραφε το τέλος της δικής της ζωής, με το παιδί της να βρίσκεται «μια ανάσα» μακριά.
Η δολοφονία της Αντιγόνης δεν έχει δικαστική συνέχεια, από τη στιγμή που ο δολοφόνος είναι και αυτόχειρας. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε πολλές υποθέσεις γυναικοκτονίας, τα άλλα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια- επιτροπεία του ανήλικου γιου του ζευγαριού των αστυνομικών, ενώ η κόρη έχει ενηλικιωθεί.
Η Αντιγόνη δεν είχε κάνει επίσημη καταγγελία σε βάρος του 52χρονου Θωμά για ενδοοικογενειακή βία, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραμένει ωστόσο σοβαρό ερώτημα στην υπόθεση τι διαπιστώθηκε και τι βοήθεια έλαβε από τον ψυχολόγο στον οποίο είχε απευθυνθεί ο δράστης και αυτόχειρας προκειμένου να διαχειριστεί τον χωρισμό. Στο σπίτι όπου έμενε η οικογένεια και δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές -η μία τη βρήκε στην καρδιά- βρέθηκαν αντικαταθλιπτικά χάπια και σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού.
Όπως εκτιμάται, με βάση τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως μετά τη δολοφονία και την αυτοχειρία, η 45χρονη αστυνομικός δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, γνωρίζοντας ότι αυτό θα είχε συνέπειες επαγγελματικά για τον εν διαστάσει σύζυγό της, κρίνοντας πως η απομάκρυνσή του από το οικογενειακό σπίτι θα ήταν αρκετό για να είναι ασφαλής.
Η 45χρονη Αντιγόνη, αστυνομικός και μητέρα δύο παιδιών, είναι άλλος ένας κρίκος στη μακρά αλυσίδα των γυναικών που δολοφονήθηκαν από άνδρα τους, επειδή αυτός αρνιόταν να δεχτεί ότι η σχέση ανάμεσά τους είχε τελειώσει και ότι η γυναίκα δεν ήταν «δική του», «κτήμα του», «ιδιοκτησία του». Η γυναίκα δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές την ώρα που κοιμόταν, ενώ ένα από τα χτυπήματα τη βρήκε στην καρδιά.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, τους τελευταίους μήνες το ζευγάρι των αστυνομικών από τη Δράμα είχε τραβήξει χωριστούς δρόμους. Ο 52χρονος σύζυγος είχε επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, ενώ η μητέρα έμενε με τον ανήλικο γιο της- η κόρη της οικογένειας είναι φοιτήτρια. Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν ότι η Αντιγόνη είχε αναγνωρίσει τα σημάδια της κακοποιητικής και χειριστικής συμπεριφοράς: Στις απειλές ότι ο άνδρας της θα αυτοκτονούσε, στις σκηνές ζηλοτυπίας, στις απειλές. Μάρτυρας, μάλιστα, περιέγραψε ότι σχετικά πρόσφατα η γυναίκα είχε ξυπνήσει και είχε βρει τον 52χρονο πάνω από το κεφάλι της με το όπλο στα χέρια. Εφυγε όπως- όπως και πήγε στην αδελφή της.
Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Αντιγόνη είχε δείξει ότι είχε τον φόβο πως κάτι θα μπορούσε να της συμβεί, κοινοποιώντας ανάρτηση που έλεγε ότι η ελληνική κοινωνία αντιδρά νιώθει απειλούμενη από το gay pride, αλλά «όταν ένας άνδρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή...» Η συγκεκριμένη φράση είναι σαν να περιέγραφε το τέλος της δικής της ζωής, με το παιδί της να βρίσκεται «μια ανάσα» μακριά.
Η δολοφονία της Αντιγόνης δεν έχει δικαστική συνέχεια, από τη στιγμή που ο δολοφόνος είναι και αυτόχειρας. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε πολλές υποθέσεις γυναικοκτονίας, τα άλλα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για την επιμέλεια- επιτροπεία του ανήλικου γιου του ζευγαριού των αστυνομικών, ενώ η κόρη έχει ενηλικιωθεί.
Η Αντιγόνη δεν είχε κάνει επίσημη καταγγελία σε βάρος του 52χρονου Θωμά για ενδοοικογενειακή βία, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραμένει ωστόσο σοβαρό ερώτημα στην υπόθεση τι διαπιστώθηκε και τι βοήθεια έλαβε από τον ψυχολόγο στον οποίο είχε απευθυνθεί ο δράστης και αυτόχειρας προκειμένου να διαχειριστεί τον χωρισμό. Στο σπίτι όπου έμενε η οικογένεια και δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές -η μία τη βρήκε στην καρδιά- βρέθηκαν αντικαταθλιπτικά χάπια και σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού.
Όπως εκτιμάται, με βάση τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως μετά τη δολοφονία και την αυτοχειρία, η 45χρονη αστυνομικός δεν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, γνωρίζοντας ότι αυτό θα είχε συνέπειες επαγγελματικά για τον εν διαστάσει σύζυγό της, κρίνοντας πως η απομάκρυνσή του από το οικογενειακό σπίτι θα ήταν αρκετό για να είναι ασφαλής.
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