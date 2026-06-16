Άρμι Χάμερ για την κατάρρευση της καριέρας του: Δημιούργησα ο ίδιος αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου

Ο Χάμερ παραδέχθηκε, μάλιστα, στο The Hollywood Reporter ότι δεν θα ήθελε να μην είχαν έρθει ποτέ οι αντιπαραθέσεις και οι δυσκολίες που ακολούθησαν. «Ειλικρινά, όχι», απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να μπορούσε να τα διαγράψει όλα. «Θυμάμαι τη συναισθηματική και ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόμουν πριν συμβούν όλα αυτά. Οι υγιείς άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφερόμουν εγώ. Θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να περάσω αυτή τη διαδικασία με έναν λίγο πιο ήπιο τρόπο. Όμως, στο τέλος της ημέρας, παίρνεις αυτό που παίρνεις».Πλέον, ο Χάμερ επιστρέφει στην υποκριτική με την επερχόμενη ταινία «Citizen Vigilante» του Ούβε Μπολ. «Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έκλαψα», είπε για τη στιγμή που δέχθηκε την πρώτη επαγγελματική πρόταση έπειτα από πέντε χρόνια. «Ήταν μια στιγμή κατά την οποία σκέφτηκα: “Θα έχω ξανά την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πέρα από τα παιδιά μου”».Ωστόσο, ο Χάμερ ξεκαθάρισε ότι ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στη δουλειά, ανεξάρτητα από το είδος του πρότζεκτ. «Θα έκανα ακόμη και μια γαμημένη διαφήμιση για γατοτροφή. Απλώς ήθελα να δουλέψω ξανά», δήλωσε.Ο ηθοποιός ανέφερε ότι, σε αυτή τη φάση της καριέρας του, έχει αποδεχθεί τις παραγωγές χαμηλότερου προϋπολογισμού που του προτείνονται. «Τον τελευταίο καιρό, την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων μού λένε πάντα: “Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι καταφέραμε πραγματικά να σε πείσουμε να το κάνεις αυτό”», είπε. «Και εγώ απαντώ: “Το πρόγραμμά μου ήταν αρκετά ελεύθερο”».