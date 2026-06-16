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Άρμι Χάμερ για την κατάρρευση της καριέρας του: Δημιούργησα ο ίδιος αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου
Άρμι Χάμερ για την κατάρρευση της καριέρας του: Δημιούργησα ο ίδιος αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου
Δεν έκανα όσα λένε ότι έκανα, όμως έβαλα στη ζωή μου πολύ επικίνδυνους ανθρώπους, δήλωσε ο ηθοποιός που είχε κατηγορηθεί για βιασμό, σωματική κακοποίηση και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις
Την ευθύνη για την κατάρρευση της καριέρας του και της δημόσιας εικόνας του ανέλαβε ο Άρμι Χάμερ, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν.
Ο 39χρονος ηθοποιός της ταινίας «Call Me by Your Name» αναφέρθηκε στις πολυάριθμες υποθέσεις που προκάλεσαν την κατάρρευση της καριέρας του το 2021, μεταξύ των οποίων καταγγελίες για βιασμό, σωματική κακοποίηση και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις σε νέα συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter.
«Δημιούργησα ο ίδιος αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου. Δεν μου συνέβησαν από κάποιο τυχαίο ατύχημα», δήλωσε. «Δεν έκανα όσα λένε οι άνθρωποι ότι έκανα. Όμως έβαλα στη ζωή μου πολύ επικίνδυνους και ανασφαλείς ανθρώπους και εξόργισα άτομα που βρίσκονταν γύρω μου. Και φτάσαμε εδώ».
Η συμπεριφορά του Χάμερ βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο τον Ιανουάριο του 2021, όταν μια γυναίκα δημοσιοποίησε μηνύματα που φέρεται να της είχε στείλει ο ηθοποιός και τα οποία περιείχαν αναφορές σε πρακτικές BDSM και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις. Λίγο αργότερα, η πρώην σύντροφός του, Κόρτνεϊ Βούτσεκοβιτς, προχώρησε σε ανάλογες καταγγελίες.
Την ίδια περίοδο, ο Χάμερ αποχώρησε από αρκετές παραγωγές, μεταξύ των οποίων η ταινία «Shotgun Wedding», στην οποία θα συμπρωταγωνιστούσε με την Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς και το «The Offer», μια σειρά για τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Νονού». Τον επόμενο μήνα διακόπηκε και η συνεργασία του με το πρακτορείο William Morris Endeavor.
«Δεν πρόκειται να απαντήσω σε αυτούς τους ανοητολογικούς ισχυρισμούς, αλλά, υπό το βάρος των κακόβουλων και αβάσιμων διαδικτυακών επιθέσεων εναντίον μου, δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να αφήσω τώρα τα παιδιά μου για τέσσερις μήνες, ώστε να γυρίσω μια ταινία στη Δομινικανή Δημοκρατία», είχε αναφέρει τότε σε δήλωσή του που είχε εξασφαλίσει το PEOPLE. «Η Lionsgate με στηρίζει σε αυτό και είμαι ευγνώμων για τη στάση της».
Τον Μάρτιο του 2021, ο Χάμερ κατηγορήθηκε επίσης για σωματική κακοποίηση από την Έφι Ανγκέλοβα, τη γυναίκα που είχε διατυπώσει πρώτη καταγγελίες εναντίον του τον Ιανουάριο. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού που διήρκεσε τέσσερις ώρες και, όπως είπε, συνέβη το 2017.
Σε δήλωση που είχε παραχωρηθεί τότε στο PEOPLE, ο δικηγόρος του Χάμερ, Άντριου Μπρέτλερ, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η σχέση τους ήταν «απολύτως συναινετική, είχε συζητηθεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων και υπήρχε αμοιβαία συμμετοχή». Ακολούθησαν και άλλες αποχωρήσεις από επαγγελματικά πρότζεκτ, οικονομικά προβλήματα και η μετακόμισή του από το Λος Άντζελες στα Νησιά Κέιμαν, όπου ζούσε ο πατέρας του.
Κάποια στιγμή, μετά την απομάκρυνσή του από το Χόλιγουντ, ο Χάμερ αποφάσισε να αποδεχθεί την κατάσταση, όπως ανέφερε. Όταν ο πατέρας του, ο οποίος έχει πλέον φύγει από τη ζωή, θέλησε να απαντήσει δημόσια σε όσους είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες εναντίον του, ο ηθοποιός τού είπε: «Κοίτα, φίλε, είμαι ήδη πάνω στον σταυρό. Και όσο περισσότερο παλεύω, τόσο περισσότερο θα παραμένω εδώ πάνω». «Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσα να πω και το οποίο θα διόρθωνε την κατάσταση για μένα», πρόσθεσε.
Παρά τις καταγγελίες, δεν ασκήθηκε ποτέ ποινική δίωξη σε βάρος του Χάμερ. Τον Απρίλιο του 2023, η εισαγγελία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για ισχυρισμούς περί σεξουαλικής επίθεσης, ωστόσο κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί υπόθεση.
Ο 39χρονος ηθοποιός της ταινίας «Call Me by Your Name» αναφέρθηκε στις πολυάριθμες υποθέσεις που προκάλεσαν την κατάρρευση της καριέρας του το 2021, μεταξύ των οποίων καταγγελίες για βιασμό, σωματική κακοποίηση και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις σε νέα συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter.
«Δημιούργησα ο ίδιος αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου. Δεν μου συνέβησαν από κάποιο τυχαίο ατύχημα», δήλωσε. «Δεν έκανα όσα λένε οι άνθρωποι ότι έκανα. Όμως έβαλα στη ζωή μου πολύ επικίνδυνους και ανασφαλείς ανθρώπους και εξόργισα άτομα που βρίσκονταν γύρω μου. Και φτάσαμε εδώ».
Η συμπεριφορά του Χάμερ βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο τον Ιανουάριο του 2021, όταν μια γυναίκα δημοσιοποίησε μηνύματα που φέρεται να της είχε στείλει ο ηθοποιός και τα οποία περιείχαν αναφορές σε πρακτικές BDSM και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις. Λίγο αργότερα, η πρώην σύντροφός του, Κόρτνεϊ Βούτσεκοβιτς, προχώρησε σε ανάλογες καταγγελίες.
Την ίδια περίοδο, ο Χάμερ αποχώρησε από αρκετές παραγωγές, μεταξύ των οποίων η ταινία «Shotgun Wedding», στην οποία θα συμπρωταγωνιστούσε με την Τζένιφερ Λόπεζ, καθώς και το «The Offer», μια σειρά για τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Νονού». Τον επόμενο μήνα διακόπηκε και η συνεργασία του με το πρακτορείο William Morris Endeavor.
Armie Hammer says he went five years without acting work after his Hollywood downfall, willing to take “almost anything” to return.— The Hollywood Reporter (@THR) June 16, 2026
“I would have done a fucking cat food commercial. I just wanted to work again.” Full story: https://t.co/bPtghTP1zm pic.twitter.com/IIT3opYGi0
Τον Μάρτιο του 2021, ο Χάμερ κατηγορήθηκε επίσης για σωματική κακοποίηση από την Έφι Ανγκέλοβα, τη γυναίκα που είχε διατυπώσει πρώτη καταγγελίες εναντίον του τον Ιανουάριο. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού που διήρκεσε τέσσερις ώρες και, όπως είπε, συνέβη το 2017.
Σε δήλωση που είχε παραχωρηθεί τότε στο PEOPLE, ο δικηγόρος του Χάμερ, Άντριου Μπρέτλερ, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η σχέση τους ήταν «απολύτως συναινετική, είχε συζητηθεί και συμφωνηθεί εκ των προτέρων και υπήρχε αμοιβαία συμμετοχή». Ακολούθησαν και άλλες αποχωρήσεις από επαγγελματικά πρότζεκτ, οικονομικά προβλήματα και η μετακόμισή του από το Λος Άντζελες στα Νησιά Κέιμαν, όπου ζούσε ο πατέρας του.
Κάποια στιγμή, μετά την απομάκρυνσή του από το Χόλιγουντ, ο Χάμερ αποφάσισε να αποδεχθεί την κατάσταση, όπως ανέφερε. Όταν ο πατέρας του, ο οποίος έχει πλέον φύγει από τη ζωή, θέλησε να απαντήσει δημόσια σε όσους είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες εναντίον του, ο ηθοποιός τού είπε: «Κοίτα, φίλε, είμαι ήδη πάνω στον σταυρό. Και όσο περισσότερο παλεύω, τόσο περισσότερο θα παραμένω εδώ πάνω». «Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσα να πω και το οποίο θα διόρθωνε την κατάσταση για μένα», πρόσθεσε.
Παρά τις καταγγελίες, δεν ασκήθηκε ποτέ ποινική δίωξη σε βάρος του Χάμερ. Τον Απρίλιο του 2023, η εισαγγελία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα για ισχυρισμούς περί σεξουαλικής επίθεσης, ωστόσο κατέληξε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να στοιχειοθετηθεί υπόθεση.
Ο Χάμερ παραδέχθηκε, μάλιστα, στο The Hollywood Reporter ότι δεν θα ήθελε να μην είχαν έρθει ποτέ οι αντιπαραθέσεις και οι δυσκολίες που ακολούθησαν. «Ειλικρινά, όχι», απάντησε, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να μπορούσε να τα διαγράψει όλα. «Θυμάμαι τη συναισθηματική και ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόμουν πριν συμβούν όλα αυτά. Οι υγιείς άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφερόμουν εγώ. Θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να περάσω αυτή τη διαδικασία με έναν λίγο πιο ήπιο τρόπο. Όμως, στο τέλος της ημέρας, παίρνεις αυτό που παίρνεις».
Πλέον, ο Χάμερ επιστρέφει στην υποκριτική με την επερχόμενη ταινία «Citizen Vigilante» του Ούβε Μπολ. «Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έκλαψα», είπε για τη στιγμή που δέχθηκε την πρώτη επαγγελματική πρόταση έπειτα από πέντε χρόνια. «Ήταν μια στιγμή κατά την οποία σκέφτηκα: “Θα έχω ξανά την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πέρα από τα παιδιά μου”».
Ωστόσο, ο Χάμερ ξεκαθάρισε ότι ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στη δουλειά, ανεξάρτητα από το είδος του πρότζεκτ. «Θα έκανα ακόμη και μια γαμημένη διαφήμιση για γατοτροφή. Απλώς ήθελα να δουλέψω ξανά», δήλωσε.
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι, σε αυτή τη φάση της καριέρας του, έχει αποδεχθεί τις παραγωγές χαμηλότερου προϋπολογισμού που του προτείνονται. «Τον τελευταίο καιρό, την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων μού λένε πάντα: “Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι καταφέραμε πραγματικά να σε πείσουμε να το κάνεις αυτό”», είπε. «Και εγώ απαντώ: “Το πρόγραμμά μου ήταν αρκετά ελεύθερο”».
Πλέον, ο Χάμερ επιστρέφει στην υποκριτική με την επερχόμενη ταινία «Citizen Vigilante» του Ούβε Μπολ. «Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έκλαψα», είπε για τη στιγμή που δέχθηκε την πρώτη επαγγελματική πρόταση έπειτα από πέντε χρόνια. «Ήταν μια στιγμή κατά την οποία σκέφτηκα: “Θα έχω ξανά την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πέρα από τα παιδιά μου”».
Ωστόσο, ο Χάμερ ξεκαθάρισε ότι ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στη δουλειά, ανεξάρτητα από το είδος του πρότζεκτ. «Θα έκανα ακόμη και μια γαμημένη διαφήμιση για γατοτροφή. Απλώς ήθελα να δουλέψω ξανά», δήλωσε.
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι, σε αυτή τη φάση της καριέρας του, έχει αποδεχθεί τις παραγωγές χαμηλότερου προϋπολογισμού που του προτείνονται. «Τον τελευταίο καιρό, την πρώτη ημέρα των γυρισμάτων μού λένε πάντα: “Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι καταφέραμε πραγματικά να σε πείσουμε να το κάνεις αυτό”», είπε. «Και εγώ απαντώ: “Το πρόγραμμά μου ήταν αρκετά ελεύθερο”».
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