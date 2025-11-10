Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Παραιτήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Η στάση της κυβέρνησης και οι δηλώσεις Φάρατζ

Στο επίκεντρο η αξιοπιστία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα

και ηπαραιτήθηκαν αναλαμβάνοντας «την ευθύνη για τα λάθη που έγιναν», όπως είπαν.Οι εξελίξεις συνδέονται και μετου πρώην συμβούλου, που έκανε λόγο για σειρά δημοσιογραφικών παρατυπιών σε διάφορα θέματα, από τον πόλεμο στηέως την κάλυψη του Τραμπ.Η υπουργός Πολιτισμούανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του βασιλικού χάρτη του BBC και επανεξέταση του μοντέλου χρηματοδότησης, ενώ ξεκαθάρισε πως «η ανάγκη για αξιόπιστη ενημέρωση είναι σήμερα πιο κρίσιμη από ποτέ».Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε ότι ο ίδιος «δεν θεωρεί το BBC θεσμικά προκατειλημμένο», αλλά ζήτησε να ενεργεί με διαφάνεια και ταχύτητα όταν γίνονται λάθη.Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ και επικεφαλής του κόμματος Reform UK, προειδοποίησε ότι «αν το BBC δεν αποκαταστήσει την αξιοπιστία του, χιλιάδες πολίτες θα αρνηθούν να πληρώσουν το τέλος τηλεθέασης».Το σκάνδαλο φέρνει το BBC αντιμέτωπο με μια από τις. Η διάβρωση της εμπιστοσύνης του κοινού, όπως επισήμανε η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού της Βουλής,, συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας χρηματοδότησης του οργανισμού.Η πολιτική καταιγίδα που ξέσπασε μετά το λάθος του Panorama δείχνει ότι το BBC καλείται τώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία του σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση και ηαπειλούν τη δημόσια ενημέρωση.