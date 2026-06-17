Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Θεσσαλονίκη: Κληρικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της πεθεράς του
Θεσσαλονίκη: Κληρικός συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της πεθεράς του
Φέρεται να άσκησε βία στην 65χρονη μπροστά στα μάτια της 8χρονης κόρης του
Στη σύλληψη ενός 34χρονου κληρικού, μετά από καταγγελία της πεθεράς του για ενδοοικογενειακή βία μπροστά στην οκτάχρονη κόρη του, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης όταν δέχθηκε επίθεση από τον γαμπρός της ο οποίος ήθελε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει στην κόρη της- σύζυγο του κατηγορούμενου.
Όπως κατέθεσε, ο 34χρονος διάκονος (σε ιερό ναό) την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο σπρώχνοντάς την προς τα κάτω, ενώ το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του η οποία έβαλε τα κλάματα.
Μετά τη σύλληψή του ο 34χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 65χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης όταν δέχθηκε επίθεση από τον γαμπρός της ο οποίος ήθελε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το οποίο ανήκει στην κόρη της- σύζυγο του κατηγορούμενου.
Όπως κατέθεσε, ο 34χρονος διάκονος (σε ιερό ναό) την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο σπρώχνοντάς την προς τα κάτω, ενώ το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια της ανήλικης κόρης του η οποία έβαλε τα κλάματα.
Μετά τη σύλληψή του ο 34χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
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