Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Νέα διάκριση για τον Σάσα Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε ως MVP της σεζόν
Νέα διάκριση για τον Σάσα Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε ως MVP της σεζόν
Ο παίκτης του Ολυμπιακού ψηφίστηκε από την Ένωση παικτών της EuroLeague ως ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν
Τα βραβεία για τον Σάσα Βεζένκοβ δεν έχουν τελειωμό! Η Ένωση παικτών της EuroLeague ανέδειξε τον Βούλγαρο φόργουορντ ως τον πολυτιμότερο παίκτη για τη σεζόν 2025-26.
Μάλιστα πήρε το 34% των ψήφων και έβαλε ακόμα ατομικό βραβείο στο παλμαρέ του. Ο Βεζένκοβ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, είχε μ.ο 19 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.
Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήγε στον Έντι Ταβάρες, ενώ του πιο «κλατς» παίκτη στον Μάριο Χεζόνια.
Μάλιστα πήρε το 34% των ψήφων και έβαλε ακόμα ατομικό βραβείο στο παλμαρέ του. Ο Βεζένκοβ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, είχε μ.ο 19 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.
Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήγε στον Έντι Ταβάρες, ενώ του πιο «κλατς» παίκτη στον Μάριο Χεζόνια.
Πηγή: Gazzetta.gr
2026 ELPA Players’ Choice Award for “MOST VALUABLE PLAYER” goes to Sasha Vezenkov 🙌 @SashaVezenkov— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) June 17, 2026
With 34% of the votes.
🔎 The best-performing player, with the biggest impact on his team’s overall play.
Sponsored by @freenowbylyft 🤝
🎨 by @nevernotawkward #ELplayers pic.twitter.com/9HjEzDqinN
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