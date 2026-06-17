Νέα διάκριση για τον Σάσα Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε ως MVP της σεζόν
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Σάσα Βεζένκοβ Euroleague Ολυμπιακός

Νέα διάκριση για τον Σάσα Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε ως MVP της σεζόν

Ο παίκτης του Ολυμπιακού ψηφίστηκε από την Ένωση παικτών της EuroLeague ως ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν

Νέα διάκριση για τον Σάσα Βεζένκοβ: Η ένωση παικτών της EuroLeague τον ανέδειξε ως MVP της σεζόν
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Τα βραβεία για τον Σάσα Βεζένκοβ δεν έχουν τελειωμό! Η Ένωση παικτών της EuroLeague ανέδειξε τον Βούλγαρο φόργουορντ ως τον πολυτιμότερο παίκτη για τη σεζόν 2025-26.

Μάλιστα πήρε το 34% των ψήφων και έβαλε ακόμα ατομικό βραβείο στο παλμαρέ του. Ο Βεζένκοβ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, είχε μ.ο 19 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.

Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού πήγε στον Έντι Ταβάρες, ενώ του πιο «κλατς» παίκτη στον Μάριο Χεζόνια.

Πηγή: Gazzetta.gr
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