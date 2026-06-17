Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
GALA
Μαρία Σολωμού Κατερίνα Παπουτσάκη Κέρκυρα Instagram

Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη

H Μαρία Σολωμού επέλεξε την Κέρκυρα για πρώτο προορισμό - «Ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας» το μήνυμά της

Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
41 ΣΧΟΛΙΑ
Την Κέρκυρα επέλεξε ως πρώτο προορισμό για το φετινό καλοκαίρι η Μαρία Σολωμού.

Η ηθοποιός ανήρτησε στο Instagram και το σχετικό άλμπουμ από την παρουσία της στο νησί των Φαιάκων.

Σε αυτό περιλαμβάνονται φωτογραφίες της με δύο διαφορετικά μαγιό, με στιγμές χαλάρωσης σε σπα αλλά και απόλαυσης του φαγητού.

Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη


Ένα από τα καρέ, μάλιστα, προκάλεσε και την αντίδραση της Κατερίνας Παπουτσάκη που σχολίασε «συγγνώμη, η 7 τι φάση; Σοβαρή μ...αρα»

Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
H φωτογραφία της Μαρίας Σολωμού που προκάλεσε το σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη


Κλείσιμο
«Πρώτη απόδραση του καλοκαιριού Corfu vol.1» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Σολωμού προσθέτοντας και ως hashtag τη φράση «ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας»


41 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα εξελιγμένο οικοσύστημα γνώσης που προετοιμάζει το αύριο

Σχολές και τμήματα, φιλοσοφία και προτεραιότητες, δυνατότητες και προοπτικές που συναποτελούν το ακαδημαϊκό οικοδόμημα του UNIC Athens και δίνουν το στίγμα του στη νέα, λαμπρή και συναρπαστική εποχή γνώσης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης