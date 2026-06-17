Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού με τα διαφορετικά μαγιό για την πρώτη απόδραση του καλοκαιριού και το σόκιν σχόλιο της Κατερίνας Παπουτσάκη
H Μαρία Σολωμού επέλεξε την Κέρκυρα για πρώτο προορισμό - «Ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας» το μήνυμά της
Την Κέρκυρα επέλεξε ως πρώτο προορισμό για το φετινό καλοκαίρι η Μαρία Σολωμού.
Η ηθοποιός ανήρτησε στο Instagram και το σχετικό άλμπουμ από την παρουσία της στο νησί των Φαιάκων.
Σε αυτό περιλαμβάνονται φωτογραφίες της με δύο διαφορετικά μαγιό, με στιγμές χαλάρωσης σε σπα αλλά και απόλαυσης του φαγητού.
Ένα από τα καρέ, μάλιστα, προκάλεσε και την αντίδραση της Κατερίνας Παπουτσάκη που σχολίασε «συγγνώμη, η 7 τι φάση; Σοβαρή μ...αρα»
«Πρώτη απόδραση του καλοκαιριού Corfu vol.1» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Σολωμού προσθέτοντας και ως hashtag τη φράση «ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας»
Η ηθοποιός ανήρτησε στο Instagram και το σχετικό άλμπουμ από την παρουσία της στο νησί των Φαιάκων.
Σε αυτό περιλαμβάνονται φωτογραφίες της με δύο διαφορετικά μαγιό, με στιγμές χαλάρωσης σε σπα αλλά και απόλαυσης του φαγητού.
Ένα από τα καρέ, μάλιστα, προκάλεσε και την αντίδραση της Κατερίνας Παπουτσάκη που σχολίασε «συγγνώμη, η 7 τι φάση; Σοβαρή μ...αρα»
«Πρώτη απόδραση του καλοκαιριού Corfu vol.1» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Σολωμού προσθέτοντας και ως hashtag τη φράση «ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας»
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