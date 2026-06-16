Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: Θα της δώσω εγώ συμβουλές για την παρουσίαση; Έχουμε τρελαθεί;

Είναι σαν να έρχεται εκείνη να μου λέει πώς θα παίξω στο θέατρο, πρόσθεσε ο ηθοποιός για την πρώην σύζυγό του και παρουσιάστρια