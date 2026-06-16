Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: Θα της δώσω εγώ συμβουλές για την παρουσίαση; Έχουμε τρελαθεί;
Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: Θα της δώσω εγώ συμβουλές για την παρουσίαση; Έχουμε τρελαθεί;
Είναι σαν να έρχεται εκείνη να μου λέει πώς θα παίξω στο θέατρο, πρόσθεσε ο ηθοποιός για την πρώην σύζυγό του και παρουσιάστρια
Την αντίδραση του Κρατερού Κατσούλη προκάλεσε μία ερώτηση που δέχτηκε για την Κατερίνα Καραβάτου. Ο ηθοποιός κλήθηκε να μοιραστεί μία συμβουλή που θα έδινε σχετικά με την παρουσίαση στην πρώην σύζυγό του, με τον ίδιο να αναρωτιέται «έχουμε τρελαθεί;».
Ο Κρατερός Κατσούλης που παρουσιάζει την εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» στην ΕΡΤ, με τη Μαρία Ηλιάκη, τόνισε πως ποτέ δεν θα μπορούσε να συμβουλεύσει την άλλοτε γυναίκα του και παρουσιάστρια. 'Οπως εξήγησε, θα ήταν σαν να τον κατηύθυνε εκείνη πώς να παίξει στο θέατρο.
«Θα πω εγώ συμβουλές στην Κατερίνα για την παρουσίαση; Έχουμε τρελαθεί; Είναι σαν να έρχεται η Κατερίνα να μου λέει πώς θα παίξω στο θέατρο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν στέκει πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο Κρατερός Κατσούλης, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή που παρουσιάζει: «Τηλεοπτικά συνεχίζουμε στην ΕΡΤ. Όχι, δεν είναι επίσημο, αλλά απ’ όσο ξέρω κι απ’ όσο έχω καταλάβει, συνεχίζουμε. Δεν ξέρω περισσότερα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μάλλον συνεχίζουμε».
Όσον αφορά δε στη μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησε φέτος, εξήγησε πως αυτή ήταν το πολύ πρωινό ξύπνημα. «Αυτό που με δυσκόλεψε φέτος ήταν το ξύπνημα. Δεν έχει τύχει ποτέ σε όσα χρόνια δουλεύω. Τόσα χρόνια δεν έχει τύχει ποτέ να ξυπνάω τόσο νωρίς και να δουλεύω τόσο νωρίς. Δηλαδή άλλο να ξυπνάς 6:30 κι άλλο να ξυπνάς 4:30. Μπορεί να μην ακούγεται, αλλά έχει διαφορά», σημείωσε.
Αναφορικά δε με το ενδεχόμενο να βρεθεί κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη με την Κατερίνα Καραβάτου, ο Κρατερός Κατσούλης είπε: «Έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Μια χαρά. Κανονικό. Δεν είναι κάτι περίεργο».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Κρατερός Κατσούλης που παρουσιάζει την εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» στην ΕΡΤ, με τη Μαρία Ηλιάκη, τόνισε πως ποτέ δεν θα μπορούσε να συμβουλεύσει την άλλοτε γυναίκα του και παρουσιάστρια. 'Οπως εξήγησε, θα ήταν σαν να τον κατηύθυνε εκείνη πώς να παίξει στο θέατρο.
«Θα πω εγώ συμβουλές στην Κατερίνα για την παρουσίαση; Έχουμε τρελαθεί; Είναι σαν να έρχεται η Κατερίνα να μου λέει πώς θα παίξω στο θέατρο. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν στέκει πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο Κρατερός Κατσούλης, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τρίτης 16 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν η εκπομπή που παρουσιάζει: «Τηλεοπτικά συνεχίζουμε στην ΕΡΤ. Όχι, δεν είναι επίσημο, αλλά απ’ όσο ξέρω κι απ’ όσο έχω καταλάβει, συνεχίζουμε. Δεν ξέρω περισσότερα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι μάλλον συνεχίζουμε».
Όσον αφορά δε στη μεγαλύτερη δυσκολία που συνάντησε φέτος, εξήγησε πως αυτή ήταν το πολύ πρωινό ξύπνημα. «Αυτό που με δυσκόλεψε φέτος ήταν το ξύπνημα. Δεν έχει τύχει ποτέ σε όσα χρόνια δουλεύω. Τόσα χρόνια δεν έχει τύχει ποτέ να ξυπνάω τόσο νωρίς και να δουλεύω τόσο νωρίς. Δηλαδή άλλο να ξυπνάς 6:30 κι άλλο να ξυπνάς 4:30. Μπορεί να μην ακούγεται, αλλά έχει διαφορά», σημείωσε.
Αναφορικά δε με το ενδεχόμενο να βρεθεί κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη με την Κατερίνα Καραβάτου, ο Κρατερός Κατσούλης είπε: «Έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Μια χαρά. Κανονικό. Δεν είναι κάτι περίεργο».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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