Σάσα Μπάστα: Θα στείλω στον σύζυγό μου μία φωτογραφία και ένα πικάντικο μήνυμα για να μην ξεχάσει τι γυναίκα έχει

Δημήτρης Κουσαθανάς - Σάσα Μπάστα

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Η Σάσα Μπάστα είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Κουσαθάνα. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2018, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 η τραγουδίστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Λίγους μήνες αργότερα, πραγματοποιήθηκε ο θρησκευτικός γάμος μαζί με τη βάφτιση της κόρης τους στη Μύκονο.