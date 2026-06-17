Σάσα Μπάστα: Θα στείλω στον σύζυγό μου μία φωτογραφία και ένα πικάντικο μήνυμα για να μην ξεχάσει τι γυναίκα έχει
Σάσα Μπάστα: Θα στείλω στον σύζυγό μου μία φωτογραφία και ένα πικάντικο μήνυμα για να μην ξεχάσει τι γυναίκα έχει
Αυτή η φλόγα που έχουμε βασίζεται στο ότι ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον, σχολίασε η τραγουδίστρια
Τον τρόπο που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον στη σχέση με τον σύζυγό της περιέγραψε η Σάσα Μπάστα, αναφέροντας ότι όταν βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον, φροντίζει να του στέλνει φωτογραφίες της και πικάντικα, όπως είπε μηνύματα.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον γάμο της με τον Δημήτρη Κουσαθανά, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη.
Η Σάσα Μπάστα εξήγησε πως το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μύκονο, ωστόσο, όταν βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον, η τραγουδίστρια περιέγραψε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει να παραμένει παρούσα στη ζωή του συζύγου της.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Αυτή η φλόγα που έχουμε βασίζεται στο ότι ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον. Είμαστε ακόμα στην καψούρα λέμε "μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, έρωτά μου, δεν θα φύγεις αν δεν με φιλήσεις, έφυγες χωρίς να με φιλήσεις;". Εμείς ζούμε έξι μήνες στην Αθήνα και έξι μήνες στη Μύκονο. Έχουμε λίγο την απόσταση μέχρι να τελειώσει η κόρη μας το σχολείο. Οπότε, δεν θα στείλεις και μία όμορφη φωτογραφία; Να μην ξεχάσει και τι γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα; "Σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια". Ε δεν πρέπει; Οι φίλοι μας μας κοροίδεύουν, αλλά δεν πειράζει».
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Η Σάσα Μπάστα είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Κουσαθάνα. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2018, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 η τραγουδίστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Λίγους μήνες αργότερα, πραγματοποιήθηκε ο θρησκευτικός γάμος μαζί με τη βάφτιση της κόρης τους στη Μύκονο.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον γάμο της με τον Δημήτρη Κουσαθανά, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη.
Η Σάσα Μπάστα εξήγησε πως το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τη Μύκονο, ωστόσο, όταν βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον, η τραγουδίστρια περιέγραψε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει να παραμένει παρούσα στη ζωή του συζύγου της.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Αυτή η φλόγα που έχουμε βασίζεται στο ότι ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον. Είμαστε ακόμα στην καψούρα λέμε "μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, έρωτά μου, δεν θα φύγεις αν δεν με φιλήσεις, έφυγες χωρίς να με φιλήσεις;". Εμείς ζούμε έξι μήνες στην Αθήνα και έξι μήνες στη Μύκονο. Έχουμε λίγο την απόσταση μέχρι να τελειώσει η κόρη μας το σχολείο. Οπότε, δεν θα στείλεις και μία όμορφη φωτογραφία; Να μην ξεχάσει και τι γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα; "Σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια". Ε δεν πρέπει; Οι φίλοι μας μας κοροίδεύουν, αλλά δεν πειράζει».
Δείτε το βίντεο
Η Σάσα Μπάστα είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Κουσαθάνα. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο το 2018, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 η τραγουδίστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Λίγους μήνες αργότερα, πραγματοποιήθηκε ο θρησκευτικός γάμος μαζί με τη βάφτιση της κόρης τους στη Μύκονο.
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