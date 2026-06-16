Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ: Η ιστορία του The Bear ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο
Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ: Η ιστορία του The Bear ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο
Ήταν δύσκολο να γυρίσουμε το φινάλε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωταγωνιστής της σειράς
Ιδανικό θεωρεί ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ το τέλος που έδωσαν στο The Bear οι δημιουργοί του.
Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «The Bear Final Family Meal» του FX στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας πώς ένιωσε όταν διάβασε το σενάριο του τελευταίου επεισοδίου της δραματικής κομεντί. Η πέμπτη και τελευταία σεζόν του «The Bear» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Ιουνίου.
«Ήταν δύσκολο. Θέλω να πω, ήταν δύσκολο να το διαβάσω. Ήταν δύσκολο να το γυρίσουμε. Όλα βγάζουν νόημα», ανέφερε ο Γουάιτ για το φινάλε. «Για μένα, αυτή η σεζόν και το τέλος της σειράς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Κάρμι Κάρμεν Μπερζάτο, έχουν να κάνουν με ένα είδος απόλυτης παράδοσης και αποδοχής, με μια ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό του. Επομένως, όλα αυτά βγάζουν νόημα για μένα».
Όπως άφησε να εννοηθεί ο Γουάιτ, ο χαρακτήρας του, τον οποίο υποδύεται από την πρεμιέρα της σειράς το 2022, «χρειαζόταν να κάνει ένα βήμα πίσω». «Αλλά είμαι πολύ περήφανος. Είμαι περήφανος για τον Κάρμι», πρόσθεσε. «Είμαι περήφανος και για τους υπόλοιπους χαρακτήρες που ανέλαβαν περισσότερες ευθύνες. Είναι τόσο ικανοί, τόσο ταλαντούχοι και τόσο αποφασισμένοι. Νομίζω ότι η ιστορία ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο».
Το «The Bear», το οποίο ακολουθεί τον Κάρμι στην προσπάθειά του να μετατρέψει το σαντουιτσάδικο του αείμνηστου αδελφού του σε εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, έχει επίσης στο καστ, μεταξύ άλλων, τους Έμπον Μος-Μπάκραχ, Άγιο Εντεμπίρι, Λάιονελ Μπόις και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας. Τον Ιούλιο του 2025, η σειρά, που διαδραματίζεται στο Σικάγο, ανανεώθηκε για πέμπτη σεζόν. Στις 6 Μαΐου, το FX επιβεβαίωσε ότι ο πέμπτος κύκλος θα είναι και ο τελευταίος.
Η νέα σεζόν ξεκινά «το πρωί μετά τη στιγμή που η Σίντνεϊ, ο Ρίτσι και η Νάταλι “Σούγκαρ” ανακαλύπτουν ότι ο Κάρμι έχει εγκαταλείψει τον χώρο της εστίασης, αφήνοντας το εστιατόριο στα χέρια τους», όπως αναφέρεται σε περιγραφή της Disney.
«Χωρίς χρήματα, με την απειλή της πώλησης να επικρέμαται και μια καταρρακτώδη καταιγίδα να στέκεται εμπόδιο στον δρόμο τους, οι νέοι συνέταιροι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την υπόλοιπη ομάδα για ένα τελευταίο σέρβις, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν επιτέλους να κερδίσουν ένα αστέρι Michelin», αναφέρει η σύνοψη. «Τελικά, συνειδητοποιούν ότι αυτό που κάνει ένα εστιατόριο “τέλειο” μπορεί να μην είναι το φαγητό, αλλά οι άνθρωποι».
Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός μίλησε στο PEOPLE, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «The Bear Final Family Meal» του FX στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας πώς ένιωσε όταν διάβασε το σενάριο του τελευταίου επεισοδίου της δραματικής κομεντί. Η πέμπτη και τελευταία σεζόν του «The Bear» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Ιουνίου.
«Ήταν δύσκολο. Θέλω να πω, ήταν δύσκολο να το διαβάσω. Ήταν δύσκολο να το γυρίσουμε. Όλα βγάζουν νόημα», ανέφερε ο Γουάιτ για το φινάλε. «Για μένα, αυτή η σεζόν και το τέλος της σειράς, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Κάρμι Κάρμεν Μπερζάτο, έχουν να κάνουν με ένα είδος απόλυτης παράδοσης και αποδοχής, με μια ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό του. Επομένως, όλα αυτά βγάζουν νόημα για μένα».
Όπως άφησε να εννοηθεί ο Γουάιτ, ο χαρακτήρας του, τον οποίο υποδύεται από την πρεμιέρα της σειράς το 2022, «χρειαζόταν να κάνει ένα βήμα πίσω». «Αλλά είμαι πολύ περήφανος. Είμαι περήφανος για τον Κάρμι», πρόσθεσε. «Είμαι περήφανος και για τους υπόλοιπους χαρακτήρες που ανέλαβαν περισσότερες ευθύνες. Είναι τόσο ικανοί, τόσο ταλαντούχοι και τόσο αποφασισμένοι. Νομίζω ότι η ιστορία ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο».
Jeremy Allen White Says It Was 'Hard' to Read Final Episode of 'The Bear' but the Ending 'Makes Sense' (Exclusive) https://t.co/KoQGNawP0u— People (@people) June 16, 2026
Η νέα σεζόν ξεκινά «το πρωί μετά τη στιγμή που η Σίντνεϊ, ο Ρίτσι και η Νάταλι “Σούγκαρ” ανακαλύπτουν ότι ο Κάρμι έχει εγκαταλείψει τον χώρο της εστίασης, αφήνοντας το εστιατόριο στα χέρια τους», όπως αναφέρεται σε περιγραφή της Disney.
«Χωρίς χρήματα, με την απειλή της πώλησης να επικρέμαται και μια καταρρακτώδη καταιγίδα να στέκεται εμπόδιο στον δρόμο τους, οι νέοι συνέταιροι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την υπόλοιπη ομάδα για ένα τελευταίο σέρβις, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν επιτέλους να κερδίσουν ένα αστέρι Michelin», αναφέρει η σύνοψη. «Τελικά, συνειδητοποιούν ότι αυτό που κάνει ένα εστιατόριο “τέλειο” μπορεί να μην είναι το φαγητό, αλλά οι άνθρωποι».
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