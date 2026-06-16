Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: Αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του, δείχνει να μην του καίγεται καρφί
Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: Αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του, δείχνει να μην του καίγεται καρφί
Απόλυτα σωστή έκρινε την απόφαση του Άρειου Πάγου ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στο Action 24 για την απόφαση να επιστρέψει ο καταδικασθείς εκτελεστής της 17 Νοέμβρη στις φυλακές Κορυδαλλού
«Αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, κληθείς να σχολιάσει την απόφαση του Άρειου Πάγου να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, για να ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του, ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο εκτελεστής της 17 Νοέμβρη δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια για τις δολοφονίες που έχει διαπράξει.
«Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων», ανέφερε αρχικά ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε:
«Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό πρέπει να έχει δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι πρέπει να έχεις αισθανθεί».
Σε επισήμανση αναφορικά με την ηλικία του Γιωτόπουλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του».
«Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων», ανέφερε αρχικά ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε:
«Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό πρέπει να έχει δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι πρέπει να έχεις αισθανθεί».
Σε επισήμανση αναφορικά με την ηλικία του Γιωτόπουλου, ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του».
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