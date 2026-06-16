Φρίκη στο Πακιστάν: 18χρονη οικιακή βοηθός, που έμεινε έγκυος από ομαδικούς βιασμούς, πέθανε μετά από επιπλοκές σε παράνομη άμβλωση

Η νεαρή Αΐσα φέρεται να βίωσε για περίπου έναν χρόνο επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από τον γιο του εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας, τους οποίους κατηγόρησε για πολλαπλούς βιασμούς





Όπως αναφέρει η







Τον περασμένο Νοέμβριο διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος, με το παιδί να φέρεται να ήταν καρπός ενός από τους βιασμούς που είχε καταγγείλει.



Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι εργοδότες της, επιδιώκοντας να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και να προστατεύσουν το όνομα της οικογένειας, την πίεσαν να τερματίσει την εγκυμοσύνη. Όπως υποστήριξε, φρόντισαν να οργανωθεί η διαδικασία σε ιδιωτική κλινική.







Η κατάστασή της επιδεινώθηκε σοβαρά μετά τη λήψη των φαρμάκων. Επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Φαϊσαλαμπάντ, προκειμένου να αναρρώσει, όμως η υγεία της συνέχισε να χειροτερεύει.



Οι γονείς της την μετέφεραν σε τοπική κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι εξακολουθούσε να είναι έγκυος.



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Η 18χρονη δεν ανάρρωσε ποτέ από τις επιπλοκές που ακολούθησαν. Νοσηλεύτηκε επανειλημμένα τον μήνα πριν από τον θάνατό της και τελικά κατέληξε στις 26 Μαΐου σε νοσοκομείο της Λαχόρης.



Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της κατέγραψε βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, στο οποίο περιέγραφε όσα είχε υποστεί. Το βίντεο έγινε ευρέως γνωστό την περασμένη εβδομάδα μέσω των κοινωνικών δικτύων και έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο.



Οι δύο άνδρες που κατονόμασε ως δράστες των βιασμών, καθώς και ο εργοδότης της, ερευνώνται πλέον για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία. Ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ ο εργοδότης και ο γιος του έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.



Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στο Πακιστάν η υπόθεση της 18χρονης Αϊσά, μιας εσωτερικής οικιακής βοηθού που πέθανε έπειτα από επιπλοκές παράνομης άμβλωσης, αφού προηγουμένως είχε καταγγείλει ότι υπέστη επανειλημμένους ομαδικούς βιασμούς από τον γιο του εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας. Η νεαρή κατέληξε σε νοσοκομείο της Λαχόρης τον Μάιο, ενώ λίγο πριν από τον θάνατό της πρόλαβε να δώσει κατάθεση στην αστυνομία περιγράφοντας τα όσα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε υποστεί.Όπως αναφέρει η Daily Mail , η Αϊσά εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε εύπορη οικογένεια στη Λαχόρη, όπως χιλιάδες νεαρές γυναίκες στο Πακιστάν που αναζητούν εργασία για να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, η νεαρή φέρεται να βίωσε για περίπου έναν χρόνο επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από τον γιο του εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας, τους οποίους κατηγόρησε για πολλαπλούς βιασμούς.Τον περασμένο Νοέμβριο διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος, με το παιδί να φέρεται να ήταν καρπός ενός από τους βιασμούς που είχε καταγγείλει.Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι εργοδότες της, επιδιώκοντας να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και να προστατεύσουν το όνομα της οικογένειας, την πίεσαν να τερματίσει την εγκυμοσύνη. Όπως υποστήριξε, φρόντισαν να οργανωθεί η διαδικασία σε ιδιωτική κλινική.Όταν η νεαρή ενημέρωσε τη σύζυγο του εργοδότη της ότι είχε σταματήσει να έχει έμμηνο ρύση, υποβλήθηκε σε τεστ εγκυμοσύνης. Όταν το αποτέλεσμα βγήκε θετικό, ισχυρίστηκε ότι υποχρεώθηκε να λάβει χάπια άμβλωσης.Η κατάστασή της επιδεινώθηκε σοβαρά μετά τη λήψη των φαρμάκων. Επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Φαϊσαλαμπάντ, προκειμένου να αναρρώσει, όμως η υγεία της συνέχισε να χειροτερεύει.Οι γονείς της την μετέφεραν σε τοπική κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι εξακολουθούσε να είναι έγκυος.Η οικογένεια επικοινώνησε με τους εργοδότες της, οι οποίοι ζήτησαν να επιστρέψει στη Λαχόρη. Εκεί, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Αϊσά, η οποία βρισκόταν πλέον στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης, δέχθηκε απειλές και οδηγήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν ήδη νεκρό.Η 18χρονη δεν ανάρρωσε ποτέ από τις επιπλοκές που ακολούθησαν. Νοσηλεύτηκε επανειλημμένα τον μήνα πριν από τον θάνατό της και τελικά κατέληξε στις 26 Μαΐου σε νοσοκομείο της Λαχόρης.Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της κατέγραψε βίντεο από το κρεβάτι του νοσοκομείου, στο οποίο περιέγραφε όσα είχε υποστεί. Το βίντεο έγινε ευρέως γνωστό την περασμένη εβδομάδα μέσω των κοινωνικών δικτύων και έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο.Οι δύο άνδρες που κατονόμασε ως δράστες των βιασμών, καθώς και ο εργοδότης της, ερευνώνται πλέον για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία. Ο οδηγός έχει τεθεί υπό κράτηση, ενώ ο εργοδότης και ο γιος του έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και τον ρόλο του προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση.



Ο πατέρας της Αϊσά, μιλώντας στο BBC Urdu, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τις καταγγελλόμενες κακοποιήσεις που είχε υποστεί η κόρη του.



«Επικοινωνούσαμε μαζί της τηλεφωνικά και στην αρχή δεν μας είχε πει τίποτα που να μας κάνει να πιστέψουμε ότι τη βίαζαν», ανέφερε.



Περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε για την εγκυμοσύνη της, είπε: «Όταν επέστρεψε στο Φαϊσαλαμπάντ και η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευσε, ο γιατρός στην κλινική μάς ενημέρωσε ότι η κόρη μας ήταν έγκυος. Όταν το άκουσα, τα πόδια μου λύγισαν. Ένιωσα σαν να έπεφτε ο ουρανός πάνω μου».



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Πακιστάν, με χιλιάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων να ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.



«Μια 18χρονη οικιακή βοηθός στη Λαχόρη βιάστηκε, αγνοήθηκε όταν ζήτησε βοήθεια και αργότερα πέθανε κατά τη διάρκεια άμβλωσης. Πρόκειται για μια τρομακτική αποτυχία ανθρωπιάς και λογοδοσίας. Όσοι ευθύνονται και όσοι αδιαφόρησαν πρέπει να λογοδοτήσουν», έγραψε ένας χρήστης.



Άλλος σχολίασε: «Μια οικιακή βοηθός με το όνομα Αϊσά, μόλις 18 ή 19 ετών, δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Όχι από ασθένεια. Όχι από ατύχημα. Από συστηματικό βιασμό, εξαναγκασμένη άμβλωση, βασανιστήρια και απειλές θανάτου από τον ίδιο της τον εργοδότη. Η Αϊσά άξιζε προστασία. Άξιζε δικαιοσύνη. Άξιζε να ζήσει».



Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών στο Πακιστάν, ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραμένει εκτεταμένο αλλά συχνά δεν καταγγέλλεται εξαιτίας του κοινωνικού στιγματισμού.



Πολλές γυναίκες αποφεύγουν να προσφύγουν στις αρχές, φοβούμενες κοινωνική κατακραυγή ή αμφισβήτηση των ισχυρισμών τους, ενώ ακτιβιστές επισημαίνουν διαχρονικά προβλήματα στις αστυνομικές έρευνες και στο δικαστικό σύστημα, τα οποία οδηγούν συχνά σε χαμηλά ποσοστά καταδικών για εγκλήματα σεξουαλικής βίας.



Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης συνέπεσε χρονικά με μια άλλη εξέλιξη που απασχόλησε την πακιστανική κοινή γνώμη. Δικαστήριο της Λαχόρης απέρριψε πρόσφατα τις τελευταίες εφέσεις των Αμπίντ Μάλχι και Σαφκάτ Άλι, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για τον ομαδικό βιασμό Γαλλίδας μπροστά στα τρία παιδιά της το 2020, σε αυτοκινητόδρομο έξω από τη Λαχόρη.



Η απόφαση θεωρήθηκε από πολλούς ως σημαντικό βήμα για ένα δικαστικό σύστημα που έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο διαχείρισης υποθέσεων βιασμού, τις χαμηλές καταδίκες και τα φαινόμενα απόδοσης ευθυνών στα ίδια τα θύματα.