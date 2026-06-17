Αλέξης Γεωργούλης: Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα

διατύπωσε ο

Σε άλλο σημείο

, ο Αλέξης Γεωργούλης

σχολίασε

ότι από τα πολλά χρήματα, προτιμάει «

» και πρόσθεσε ότι η μητέρα του είχε συμπαθήσει όλες τις πρώην συντρόφους του, λέγοντας:

».

μία παντοτινή αγάπη«Η μαμά μου, που μακάρι να ήταν όλες οι μαμάδες έτσι, έχει μία αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της