Αλέξης Γεωργούλης: Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα
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Αλέξης Γεωργούλης Σεξ Γυναίκα

Αλέξης Γεωργούλης: Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα

Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα, σχολίασε ο ηθοποιός

Αλέξης Γεωργούλης: Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία άποψη για τις γυναίκες σχετικά με τη μαγειρική ικανότητα με τη σεξουαλική ζωή διατύπωσε ο Αλέξης Γεωργούλης, υποστηρίζοντας πως, κατά την άποψή του, τα δύο αυτά στοιχεία σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου και μιλώντας για την προσωπική του ζωή, δήλωσε ότι είναι ελεύθερος:  «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε σχέση, έχω πολύ καιρό να μπω σε σχέση και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, μπαίνοντας σε σχέση βλέπω πότε είναι το τέλος, νιώθω ότι δεν με πάει παρακάτω». Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με τη μαγειρική και το σεξ, είπε πως: «Αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισσα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτά τα πράγματα πάνε παρέα».

Δείτε το βίντεο



Σε άλλο σημείο, ο Αλέξης Γεωργούλης σχολίασε ότι από τα πολλά χρήματα, προτιμάει «μία παντοτινή αγάπη» και πρόσθεσε ότι η μητέρα του είχε συμπαθήσει όλες τις πρώην συντρόφους του, λέγοντας: «Η μαμά μου, που μακάρι να ήταν όλες οι μαμάδες έτσι, έχει μία αγκαλιά που χωράει οτιδήποτε έρχεται από το παιδί της».
Ιωάννα Μαρίνου
61 ΣΧΟΛΙΑ

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