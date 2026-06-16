Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «έφαγε» το Νίκο Παππά, αντικατέστησε και τον Κώστα Ζαχαριάδη

Τέλος από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο Ν. Παππάς, στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας - Συναινετικό διαζύγιο του Κώστα Ζαχαριάδη με τον ΣΥΡΙΖΑ, νέος εκπρόσωπος Τύπου του ο Χρήστος Γιαννούλης





Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς με συναινετικές διαδικασίες παύει να είναι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης.







«Ουδείς αναντικατάστατος» σχολίασαν για την καρατόμηση πηγές προσκείμενες στον Νίκο Παππά.



Ζαχαριάδης: «Η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί» Σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης που δεν έχει κρύψει ότι οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα εξήγησε :



Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».



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Πυρά Φάμελλου κατά Πολάκη: «Δεν θα επιτρέψω εκβιαστικά διλήμματα» Εξάλλου, κατά την εισήγηση του στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε προσωπικά πυρά κατά του ανεξάρτητου βουλευτή, Παύλου Πολάκη.



Στον απόηχο της ανάρτησης του Παύλου Πολάκη που προηγήθηκε μια ώρα πριν την σημερινή συνεδρίαση, «δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.



Απαντώντας στις αιτιάσεις της μειοψηφίας, «οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος «στήριξη», για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κλπ απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμπληρώνοντας πως «οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς».







Ο Σωκράτης Φάμελλος πήρε το... όπλο του και προχώρησε σε ριζικές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανακοίνωσε στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Νίκος Παππάς παύει να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και στη θέση του τοποθετούνται οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας.Ταυτόχρονα χωρίζουν και οι δρόμοι του Κώστα Ζαχαριάδη με τον ΣΥΡΙΖΑ καθώς με συναινετικές διαδικασίες παύει να είναι εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης.Ο κ. Φάμελλος ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.«Ουδείς αναντικατάστατος» σχολίασαν για την καρατόμηση πηγές προσκείμενες στον Νίκο Παππά.Σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης που δεν έχει κρύψει ότι οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα εξήγησε :«Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».Εξάλλου, κατά την εισήγηση του στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπέλυσε προσωπικά πυρά κατά του ανεξάρτητου βουλευτή, Παύλου Πολάκη.Στον απόηχο της ανάρτησης του Παύλου Πολάκη που προηγήθηκε μια ώρα πριν την σημερινή συνεδρίαση, «δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.Απαντώντας στις αιτιάσεις της μειοψηφίας, «οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος «στήριξη», για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κλπ απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμπληρώνοντας πως «οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς».

Αναφορικά με το περιεχόμενο της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ξεκαθάρισε πως «δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» με φόντο την ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ «εργαζόμαστε για την ευρεία σύγκλιση και για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛΑΣ. Αυτή είναι και η προοπτική συνέχειας για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», κατέληξε.







Τα βασικά σημεία εισήγησης του κ. Φάμελλου:



Ξεκάθαρη η μεθόδευση Μητσοτάκη στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Επιχειρεί να αλλάξει ατζέντα, να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα με συντηρητικές αντιλαϊκές προβλέψεις, να νομιμοποιήσει τις πολλές παραβιάσεις της κυβέρνησης και να κόψει και να ράψει ένα Σύνταγμα στα μέτρα της δεξιάς.

Απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 15 Ιουλίου, τη στιγμή που θα μπορούσε να υποβάλει αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και ενάμιση χρόνο.

Απαράδεκτη η επιλογή Βορίδη. Θα έπρεπε να ελέγχεται για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίασης του Συντάγματος. Σοβαρή ευθύνη και μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης στην καταπάτηση του κράτους δικαίου.



Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συναίνεση.

Αφού παραβίασαν στην πράξη το άρθρο 16, τώρα επιδιώκουν το τελικό χτύπημα στη δημόσια Ανώτατη Παιδεία

Έχουν το θράσος να μιλούν για αναθεώρηση του άρθρου 86, αυτοί που εργαλειοποίησαν το 86 για να γλιτώσουν οι υπουργοί τους τη λογοδοσία. Και τώρα με την πρόταση τους αφήνουν πάλι τον τελικό λόγο για τη δίωξη ή όχι υπουργών στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.



Έχουν στοχοποιήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προχωρήσουν τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση ενός γαλάζιου κομματικού κράτους. Θέλουν φοβισμένους δημοσίους υπαλλήλους και μέσω των απολύσεων να ανοίξει ο χώρος για να βολεύουν τα ρουσφέτια τους και να κυριαρχεί η αναξιοκρατία.

Με τον ορισμό δημοσιονομικού κόφτη επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» τη λιτότητα.



Δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική και ουσιαστική συναίνεση, αλλά πρώτα απ' όλα το αυτονόητο, που είναι η εφαρμογή του Συντάγματος.



Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ άνοιξε εγκαίρως αυτή τη συζήτηση και έχει επεξεργασμένες προτάσεις:



Για το άρθρο 86, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της, για κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, για την προστασία των δημόσιων αγαθών, της οικογένειας, της μητρότητας, του παιδιού, των ευάλωτων, του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, του ΕΣΥ, της δημόσιας πολιτικής στέγης, την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης της άμεσης Δημοκρατίας:



Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.

Στην ΚΕ πήραμε μία σημαντική και καθαρή απόφαση για το πως θα συμβάλουμε στην ενότητα και στην προοπτική της προοδευτικής διεξόδου.

Η απόφασή μας απαντά στην κοινωνία που μας ζητάει να είμαστε όλοι μαζί και να συμβάλουμε στην πτώση του καθεστώτος και σε μία προοδευτική κυβέρνηση.



Κάναμε πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές.

Στην ΚΕ αποφασίσαμε να δουλέψουμε για την ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπωμα που είχε η ίδρυση της ΕΛΑΣ και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Εργαζόμαστε για την ευρεία σύγκλιση και για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛΑΣ. Αυτή είναι και η προοπτική συνέχειας για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



Η απόφαση της ΚΕ μετέτρεψε τη λαϊκή βούληση σε πολιτική πρόταση.

Κάνω τα πάντα για την ενότητα και θα συνεχίσω να το κάνω. Από την εκλογή μου αυτό υπηρετώ. Και τώρα σας καλώ να εργαστούμε για αυτό.

Είμαι αισιόδοξος, γιατί αυτό θέλουν και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι ψηφοφόροι και η κοινωνία. Οφείλουμε να τους ακούσουμε.

Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, λέω πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κατέβει στις εκλογές μέσα από ένα μεγάλο, ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την ανατροπή της δεξιάς.

Η ΚΕ με σημαντική πλειοψηφία ενέκρινε την εισήγηση της ΠΓ, που ήταν και η πρότασή μου, και απέρριψε τροπολογίες που θα «έκρυβαν» την καθαρή και προωθημένη απόφασή μας.



Η απόφαση είναι θαρραλέα και σας καλώ να τη στηρίξουμε στην πράξη. Δεν θα δεχτώ να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση που γινόταν πριν την ΚΕ.



Οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος «στήριξη», για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κλπ απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης.



Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς.



Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.



Σήμερα απαιτείται συνέχεια και ενίσχυση της πολιτικής δράσης και της δουλειάς της ΚΟ. Με σεβασμό στη λαϊκή βούληση, στον ρόλο της Βουλής, στις δυνατότητες και για αντιπολίτευση και για προγραμματικές πρωτοβουλίες. Και χωρίς να σκιάζουμε την εικόνα μας εισφέροντας περιττή εσωστρέφεια.