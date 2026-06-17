«Δεν ήθελε να τη βλέπει ευτυχισμένη, ο ψυχολόγος της είχε πει να αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι»: Ξεσπά ο θείος της Αντιγόνης στη Δράμα για τον δολοφόνο σύζυγό της

«Ακούω που λένε ότι τη ζήλευε, δεν την ζήλευε αυτό ήταν σαν αρρώστια, την έβλεπε σαν ανώτερη από αυτόν και ένιωθε μειονεκτικά» - «Έδειξε τον εγωισμό του, ότι είναι άνανδρος μπήκε την ώρα που κοιμόταν και την μαχαίρωσε ενώ για τον εαυτό του χρησιμοποίησε μια σφαίρα, την κατέσφαξε»