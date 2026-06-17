Όλγα Κιουρτσάκη για τη λεύκη: Aπό το 2009 που έμαθα ότι έχω λεύκη σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία, φέτος θα το κάνω για το παιδί μου
Όλγα Κιουρτσάκη για τη λεύκη: Aπό το 2009 που έμαθα ότι έχω λεύκη σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία, φέτος θα το κάνω για το παιδί μου
Χαίρομαι πια το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζουν τα βλέμματα του καθενός, σχολίασε η κόρη της Άντζελας Δημητρίου
Τον τρόπο που επηρέασε την καθημερινότητά της η λεύκη, περιέγραψε η Όλγα Κιουρτσάκη, αναφέροντας ότι από το 2009, όταν διαγνώστηκε με το συγκεκριμένο αυτοάνοσο, σταμάτησε να πηγαίνει στην παραλία, ωστόσο φέτος αποφάσισε να το αλλάξει στάση για χάρη του παιδιού της.
Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας ότι έκανε «μία άφιλτρη εξομολόγηση». Η ίδια μίλησε για την πορεία της με το αυτοάνοσο, εξηγώντας πως φέτος είναι η πρώτη φορά που θα βγει στη θάλασσα μετά από 17 χρόνια.
Όπως είπε, πήρε την απόφαση να μην επηρεάζεται από τα σχόλια που ενδεχομένως θα δεχτεί για τις διχρωμίες στο σώμα της, καθώς δίνει προτεραιότητα στην κόρη της και στην ανάγκη της να περνάνε μαζί στιγμές στη θάλασσα. Όπως ανέφερε, μέσω του παιδιού της ξεπερνάει προσωπικές της ανασφάλειες: «Είναι το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου, από το 2009 που έμαθα ότι έχω λεύκη και σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία, που χαίρομαι το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζουν τα βλέμματα του καθενός. Αν κάποιος με κοιτάει και βλέπει ότι έχω διχρωμίες στο σώμα μου. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρετε γιατί; Γιατί, δεν το κάνω για εμένα, το κάνω για το παιδί. Μέσω του παιδιού, μπορώ κι εγώ και μου φεύγει αυτή η ανασφάλεια. Γιατί το παιδί πρέπει να κάνει μπάνια, είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί και η μαμά μου θέλει ξεκούραση, είναι το μόνο σίγουρο κι αυτό».
Σε άλλο σημείο, η Όλγα Κιουρτσάκη περιέγραψε τις σκέψεις της για το φετινό καλοκαίρι: «Εγώ, αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα στη θάλασσα, δεν θα έβγαινα στην παραλία και γενικά δεν θα έβγαινα στον ήλιο, όπως κάνω τόσα χρόνια. Αλλά έχω ένα παιδί που δεν θέλω να μου αρρωσταίνει συχνά όλο το χειμώνα. Και επειδή πέρυσι, πάλι δεν κάναμε διακοπές, φέτος που κάνουμε θα κάτσουμε ένα μήνα εδώ πέρα. Και θα δούμε αν θα πάει κι άλλο, ή θα πάμε και κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι στο χέρι μου όμως να μην βγαίνω στον ήλιο αυτή τη φορά. Οπότε, το δέχομαι».
Δείτε το βίντεο
Η κόρη της Άντζελας Δημητρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας ότι έκανε «μία άφιλτρη εξομολόγηση». Η ίδια μίλησε για την πορεία της με το αυτοάνοσο, εξηγώντας πως φέτος είναι η πρώτη φορά που θα βγει στη θάλασσα μετά από 17 χρόνια.
Όπως είπε, πήρε την απόφαση να μην επηρεάζεται από τα σχόλια που ενδεχομένως θα δεχτεί για τις διχρωμίες στο σώμα της, καθώς δίνει προτεραιότητα στην κόρη της και στην ανάγκη της να περνάνε μαζί στιγμές στη θάλασσα. Όπως ανέφερε, μέσω του παιδιού της ξεπερνάει προσωπικές της ανασφάλειες: «Είναι το πρώτο καλοκαίρι της ζωής μου, από το 2009 που έμαθα ότι έχω λεύκη και σταμάτησα να βγαίνω στην παραλία, που χαίρομαι το καλοκαίρι μου και δεν με νοιάζουν τα βλέμματα του καθενός. Αν κάποιος με κοιτάει και βλέπει ότι έχω διχρωμίες στο σώμα μου. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρετε γιατί; Γιατί, δεν το κάνω για εμένα, το κάνω για το παιδί. Μέσω του παιδιού, μπορώ κι εγώ και μου φεύγει αυτή η ανασφάλεια. Γιατί το παιδί πρέπει να κάνει μπάνια, είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί και η μαμά μου θέλει ξεκούραση, είναι το μόνο σίγουρο κι αυτό».
Σε άλλο σημείο, η Όλγα Κιουρτσάκη περιέγραψε τις σκέψεις της για το φετινό καλοκαίρι: «Εγώ, αν ήταν στο χέρι μου δεν θα έβγαινα στη θάλασσα, δεν θα έβγαινα στην παραλία και γενικά δεν θα έβγαινα στον ήλιο, όπως κάνω τόσα χρόνια. Αλλά έχω ένα παιδί που δεν θέλω να μου αρρωσταίνει συχνά όλο το χειμώνα. Και επειδή πέρυσι, πάλι δεν κάναμε διακοπές, φέτος που κάνουμε θα κάτσουμε ένα μήνα εδώ πέρα. Και θα δούμε αν θα πάει κι άλλο, ή θα πάμε και κάπου αλλού. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι στο χέρι μου όμως να μην βγαίνω στον ήλιο αυτή τη φορά. Οπότε, το δέχομαι».
Δείτε το βίντεο
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