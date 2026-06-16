Εύβοια: Άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Ξυλοδαρμός Καβγάς

Εύβοια: Άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου, δείτε βίντεο

Στον καβγά συμμετείχαν και άλλες μαθήτριες που είχαν δημιουργήσει έναν «κλοιό» γύρω τους

Εύβοια: Άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες Γυμνασίου, δείτε βίντεο
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Βίαιη συμπλοκή ανάμεσα σε δύο μαθήτριες έξω από το Γυμνάσιου Βασιλικού στην Εύβοια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε από το τοπικό egnomi, φαίνονται οι δύο κοπέλες να έχουν αρχικά μια έντονη συνομιλία και μετά από μερικά σπρωξίματα επήλθε η «έκρηξη» αφού πιάστηκαν στα χέρια. 

Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια αρκετών μαθητών, οι οποίοι δημιούργησαν «κερκίδα» και παρακολούθησαν τη βίαια συμπλοκή. Κατά την πτώση της μιας κοπέλας,  το ένα κορίτσι δέχθηκε χτυπήματα κι από άλλες μαθήτριες.

Δείτε το βίντεο:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το σχολείο
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