Αμαλία Κωστοπούλου για την επέτειό της με τον Τζέικ Μέντγουελ: Τα καλύτερα τρία χρόνια της ζωής μου
Αμαλία Κωστοπούλου για την επέτειό της με τον Τζέικ Μέντγουελ: Τα καλύτερα τρία χρόνια της ζωής μου
Το ζευγάρι που παντρεύτηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, γιορτάζει τρία χρόνια σχέσης
Την τρίτη επέτειο της σχέσης της με τον Τζέικ Μέντγουελ γιόρτασε η Αμαλία Κωστοπούλου, δηλώνοντας πως μαζί του έχει περάσει τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής της.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα και την Τετάρτη 17 Ιουνίου έκλεισε τρία χρόνια κοινής πορείας. Μέσα από ανάρτηση που έκανε η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, στην οποία εμφανίζονται να φιλιούνται στο στόμα.
Με όσα όσα έγραψε στο στιγμιότυπο η Αμαλία Κωστοπούλου, μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τον Τζέικ Μέντγουελ, σημειώνοντας: «Τρία χρόνια που σε αγαπώ και τα καλύτερα τρία χρόνια της ζωής μου. Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Μεσσηνία παρουσία περίπου 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή και τη δεξίωση που ακολούθησε, δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια πλήρη εικόνα της βραδιάς.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα και την Τετάρτη 17 Ιουνίου έκλεισε τρία χρόνια κοινής πορείας. Μέσα από ανάρτηση που έκανε η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της, στην οποία εμφανίζονται να φιλιούνται στο στόμα.
Με όσα όσα έγραψε στο στιγμιότυπο η Αμαλία Κωστοπούλου, μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τον Τζέικ Μέντγουελ, σημειώνοντας: «Τρία χρόνια που σε αγαπώ και τα καλύτερα τρία χρόνια της ζωής μου. Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν το Σάββατο 30 Μαΐου στη Μεσσηνία παρουσία περίπου 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή και τη δεξίωση που ακολούθησε, δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια πλήρη εικόνα της βραδιάς.
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