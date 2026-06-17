Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: Τη μισή μου καριέρα τη χρωστάω στη φάτσα μου, δεν έψαχνα μια σύζυγο όπως η Μπέσσυ Μάλφα, κακόηχο το Σκιαδαρέσες